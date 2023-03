KOLA NA POZAJMICU NI BRATU, NI KUMU: Zbog nasilničke vožnje oduzimaće se i četvorotočkaši u tuđem vlasništvu

Vodite računa kome pozajmljujete kola jer bi u suprotnom mogli da ostanete bez njih - ovo bi, u najkraćem, bila poruka pisaca Nacrta izmena Zakona o saobraćaju.

Ovaj propis predviđa oduzimanje vozila zbog nasilničke vožnje, odnosno 18 najtežih prekršaja, među kojima su vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila u krvi, odbijanje alko-testa, vožnja bez vozačke dozvole ili tokom mere zabrane upravljanja vozilom, preticanje kolone preko pune linije itd.

Vozilo će biti oduzimano, u početku privremeno, do donošenja sudske odluke, onim vozačima koji su u prethodne dve godine već pravosnažno osuđeni za neki od ovih prekršaja, i to bez obzira jesu li kola njihova ili nisu. Sud će kasnije, u postupku, imati mogućnost da ih oduzme i trajno.

Ove zakonske izmene su hitne, a paralelno sa njima radi se i na novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja, po kom bi sud u određenim situacijama imao ne mogućnost, već obavezu oduzimanja kola.

Na pitanje krši li se ovim merama Ustav, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, koji je učestvovao u izradi izmena, odgovara negativno.

- Kada neko ugrožava tuđu bezbednost i život, nebitno je da li je predmet kojim se to čini njegovo ili tuđe vlasništvo. Ukoliko to čini tuđim pištoljem ili lovačkom puškom, oni će biti oduzeti bez obzira na to ko je vlasnik i od toga se neće praviti pitanje. Zašto bi se pravilo oko kola - pita se Okanović, i dodaje da bi propis bio diskriminišući kada bi se vozila oduzimala samo onim počiniocima čije su vlasništvo.

Međutim, postavlja se pitanje zašto bi bio kažnjen neko ko za počinjen prekršaj nije kriv, neko ko je npr. kumu ili komšiji pozajmio kola. Okanović uzvraća da svaki put kada nekom pozajmite kola, svakako rizikujete da on sleti s puta i uništi ih. U takvim situacijama zahtevaćete od njega naknadu. Tako i u ovoj situaciji, kada počini težak prekršaj zbog kog su mu oduzeta vaša kola, imate mogućnost sudski da tražite odštetu.

- Auto nećete dati nikome u koga nemate apsolutno poverenje, posebno u Srbiji, gde izvršitelji svedoče kako je ljudima lakše kad im iznosite nameštaj iz kuće ili skidate pare od plate, nego kad im uzmete kola - nastavlja Okanović. - Država ima obavezu da garantuje osnovno ljudsko pravo - pravo na život, i pravo na imovinu ne može biti preče od toga. Država je kazne uvodila postepeno za teške saobraćajne prekršaje - od novčanih, preko mere zabrane upravljanja vozilom, do kaznenih poena s mogućnošću oduzimanja dozvole i zatvora. To je imalo određenog dejstva, ali se pokazalo da na jedan broj vozača ne utiče. Tako se došlo do "konfiskacije".

Budući da naš pravni sistem vozilo tretira kao opasnu stvar, a Zakon o obligacijama kaže da je vlasnik opasne stvari za nju odgovoran, ovaj stav odavno koriste osiguravajuće kuće. One isplaćenu odštetu naplaćuju od vlasnika kola koja su izazvala saobraćajnu nezgodu, bez obzira da li je on bio za volanom ili ne. Tako, za štetu koji je počinio komšija u "jugu" vrednom 500 evra, vlasnik "juga" može da plati osiguranju 4.000 - 5.000 evra odštete, pa i više.

IZUZECI

Aktuelni nacrt zakonskih izmena predviđa i neke izuzetke kad je u pitanju oduzimanje kola. Oni se odnose na situacije kada vlasnik nije imao mogućnost da utiče na to ko će sesti za njegov volan. Recimo, ako je u pitanju rentakar ili ako je vozilo ukradeno.

Ipak, ima i onih koji smatraju da su ovakva rešenja ne samo suprotna Ustavu i našem pravnom sistemu, već i da dodatno podstiču postojeće otuđenje među ljudima. Niko ni u koga više neće imati poverenja, niko nikom neće pozajmljivati ništa, niti priticati komšijama, a kamoli nepoznatima u pomoć.

- Ovakvo rešenje nije u skladu sa našim pravnim normama i sigurno će biti podnet zahtev za ocenu njegove ustavnosti - kaže advokat Tihomir Konstantinović. - Ako neko bahato vozi, on bi trebalo da odgovara prekršajno ili krivično, a ne da u to bude uvučen neko treći. Naš pravni sistem počiva na rimskom pravu, a svojina može menjati titulara samo na osnovu ugovora o prodaji, poklonu ili prilikom nasleđivanja. Ovakve norme ruše i međuljudske odnose, postajemo nepoverljivi i sebični, gubimo svoje tradicionalne vrednosti - naglašava Konstantinović.

Da oduzimanje vozila ne rešava akutne probleme još ranije su istakli dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu dr Nebojša Bojović i Stojadin Jovanović, nekadašnji načelnik Uprave saobraćajne policije. Jovanović misli da ta odredba ne stavlja sve učesnike u saobraćaju u ravnopravan položaj, recimo one koji voze tuđi ili službeni automobil.

Okanović na ovo uzvraća da je još 2006. legalizovano oduzimanje vozila taksistima koji rade "na divlje" i da je Ustavni sud Srbije konstatovao da je to u skladu s Ustavom.

Autor: