SZO traži vakcinu za opasni Marburg virus: Epidemija u Beogradu zabeležena još 1967. godine

Marburg virusna bolest je veoma virulentna bolest koja izaziva hemoragijsku groznicu, sa stopom smrtnosti do 88%.

SZO je identifikovala virus Marburg kao virus u nastajanju koji zahteva hitno istraživanje i razvoj vakcine, posebno zbog njegovog nedavnog pojavljivanja u Gani.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO R&D Blueprint) organizovala je konsultacije 10. marta sa MARVAC partnerima i kontakt tačkama iz rizičnih zemalja kako bi se razgovaralo o Marburg vakcini i kandidatima za njeno primanje, kao i o integraciji istraživanja same bolesti i njenog širenja.

Protokoli platforme pružaju mogućnost pažljivog pregleda i postavljanja planova pre nego što dođe do izbijanja pandemije.

Šta je ovaj virus?

Marburg virusna bolest je veoma virulentna bolest koja izaziva hemoragijsku groznicu, sa stopom smrtnosti do 88%. On pripada istoj porodici kao i virus ebole. Dve velike epidemije koje su se istovremeno dogodile u Marburgu i Frankfurtu u Nemačkoj i u Beogradu 1967. godine, dovele su do prvobitnog prepoznavanja bolesti.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Marburg virus je rođak jednako smrtonosnog virusa ebole.

Epidemija je povezana sa laboratorijskim radom na afričkim zelenim majmunima (Cercopithecus aethiops) uvezenim iz Ugande. Nakon toga, izbijanja i sporadični slučajevi su prijavljeni u Angoli, Demokratskoj Republici Kongo, Keniji, Južnoj Africi (kod osobe koja je nedavno putovala u Zimbabve) i Ugandi. U 2008. su prijavljena dva nezavisna slučaja kod putnika koji su posetili pećinu naseljenu kolonijama slepih miševa Rousettus u Ugandi, piše na zvaničnom sajtu SZO.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Ekvatorijalne Gvineje je 7. februara 2023. prijavilo smrt određenog broja osoba sa sumnjom na hemoragijsku groznicu.

Dana 12. februara 2023. godine, jedan uzorak je potvrđen kao pozitivan na virus Marburg lančanom reakcijom polimeraze u realnom vremenu (RT-PCR), na Institutu Pasteur u Dakaru, Senegal.

SZO je od tada podržavala odgovor jačanjem praćenja kontakata, upravljanja slučajevima, prevencije i kontrole infekcija, laboratorija, komunikacije o riziku i angažovanja zajednice. SZO ocenjuje da je rizik koji predstavlja epidemija visok na nacionalnom nivou, umeren na regionalnom i nizak na globalnom nivou.

Koliko je smrtonosan Marburg?

Marburg je jedan od najsmrtonosnijih patogena poznatih čoveku. SZO kaže da ima omer slučajeva i smrtnosti (CFR) do 88 posto.

Ali stručnjaci procenjuju da se verovatno nalazi bliže granici od 50 odsto, slično eboli.

To znači da se od svakih 100 ljudi za koje je potvrđeno da su zaraženi Marburgom, za polovinu ishod bude smrtni ishod.

Naučnici, međutim, ne znaju stopu smrtnosti od infekcije, koja meri svakog ko se zarazi - ne samo slučajeve koji su pozitivni.

Poređenja radi, kovid je imao CFR od oko 3 procenta kada se pojavio.