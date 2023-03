NE RIZIKUJTE ŽIVOTE SVOJE DECE: Paprene kazne za roditelje u Srbiji koji decu voze na prednjem sedištu automobila i snimaju ih

Pojedini roditelji tokom vožnje rizikuju živote svoje dece kako bi dobili lajk više na društvenim mrežama. Na svoje profile postavljaju fotografije i video-snimke na kojima se vidi kako voze decu u krilu ili na suvozačevom mestu bez dečjeg sedišta i pojasa!

Poslednja istraživanja pokazuju da je upotreba dečjeg sedišta ušla u rutinu tek kod oko 70 odsto roditelja dece starosti do tri godine, upozorava stručnjak i profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.

Stručnjaci upozoravaju i da ovako neodgovornim ponašanjem mališanima stavljaju glavu u torbu, podsećajući na podatak da je trećina dece povređene u udesima stradala jer nije bila propisno vezana, piše Informer.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ističe da je trend snimanja tokom vožnje sa nepropisno vezanom decom sve učestaliji, a da roditelji nisu ni svesni posledica.

- Ako vozite samo 50 km/h, u jednoj sekundi pređete 14 metara. Potrebno vam je dve sekunde da spustite pogled dok napravite fotografiju, što znači da pređete 28 metara gledajući u telefon umesto kuda vozite. Još strašnije je što Srbi uglavnom voze brže od 50 km/h i jasno je da je rizik od nesreće još veći. Pogotovo kada takvom riziku izlažete svoju decu koja sede tamo gde im nije mesto, a sve zbog slikanja tokom vožnje i kačenja objava na društvene mreže. Osim sebe i deteta ugrožavaju i ostale učesnike u saobraćaju - napominje Okanović.

Vazdušni jastuk

Stručnjaci kažu i da je ovakvo ponašanje roditelja neprihvatljivo, naročito ukoliko se u obzir uzme i činjenica da dete mnogo teže podnosi vazdušni jastuk ukoliko dođe do udesa i da je podložnije povredama nego odrastao čovek.

Odluka

Stručnjak za bezbednost u saobraćaju prof. dr Milan Vujanić objašnjava kakve su sve opasnosti ukoliko se dete prilikom saobraćajne nezgode nađe na prednjem sedištu.

- Kada se vazdušni jastuk otvori zbog sudara, on vas povređuje po licu i telu. Uopšte nije mekan jer se otvara u deliću sekunde. Ne možete ni da zamislite koja je to sila, a posebno je opasno kada je pretrpi dete. Poslednja istraživanja pokazuju da je upotreba dečjeg sedišta ušla u rutinu tek kod oko 70 odsto roditelja dece starosti do tri godine, a tek kod 48 odsto roditelja dece starosti od četiri do 12 godina - objašnjava Vujanić.

Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja navodi da materijalna kazna, kako pokazuje praksa, teško menja stav roditelja.

- Predlozi stručnjaka su da kazne budu efikasnije, odnosno da se umesto novčanih kazni prekršiocu oduzime vozilo ili dozvola na određen vremenski period - kaže Koković.

Užasavajuće brojke

Prema statističkim podacima, oko 1.200 dece godišnje povređeno je u saobraćaju, a u proseku 11 mališana godišnje izgubi život na putevima u Srbiji. Brojevi pokazuju da oko 30 procenata dece koja su stradala u vozilu nije koristilo pojas ili dečje sedište.

Pukovnik policije Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, rekao je da je, tokom proteklog perioda kad se pojačano kontrolisalo korišćenje sigurnosnog pojasa i načina prevoza dece u vozilima, utvrđeno da 329 dece nije prevoženo na odgovarajući način. Utvrđeno je da je 116 dece prevoženo na prednjem sedištu, dok je 213 dece prevoženo van dečjeg sedišta.

- Ovo je sociološko-moralno pitanje, dete ne može da odluči da li će sedeti napred ili u dečjem sedištu. Roditelj odlučuje i on je najodgovorniji. Brojke govore da jedan broj to nije shvatio. Istraživanja su pokazala da, kako dete raste, smanjuje se korišćenje sedišta - rekao je Belencan.

Kazne za nesavesne roditelje

Nacrtom izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja predviđeno je da se vozačima oduzima automobil ukoliko nebezbedno prevoze decu. Bez kola će ostati oni koje uhvate da na mestu vozača prevoze decu mlađu od 12 godina, kao i na svakom mestu u vozilu koje nije predviđeno za sedenje.