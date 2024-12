OGROMNA VATRENA LOPTA IZNAD RUSIJE: Probila Zemljinu atmosferu velikom brzinom! Objavljeni snimci na društvenim mrežama (VIDEO)

Lokalni stanovnici su na društvenim mrežama objavljivali video-snimke asteroida kako juri kroz noćno nebo.

Neverovatni snimci zabeležili su trenutak kada je asteroid probio Zemljinu atmosferu iznad Sibira, piše Daily Mail.

Svemirska stena, označena kao COWECP5, pojavila se na noćnom nebu u 23:14 sati po lokalnom vremenu (11:14 ujutru po ET vremenu), nekoliko sati nakon što je NASA-in sistem za otkrivanje asteroida izdao upozorenje.

Lokalni stanovnici su na društvenim mrežama objavljivali video-snimke asteroida kako juri kroz noćno nebo, pretvarajući se u vatrenu kuglu pre nego što je nestao.

Asteroid je eksplodirao u zapanjujućem crvenom svetlu iznad Jakutije, leteći iznad svetala grada i goreći dok je prolazio iznad Olekminska.

Ministarstvo za vanredne situacije u Jakutiji saopštilo je da su svi zvaničnici stavljeni u stanje pripravnosti dok se asteroid približavao, ali je istaklo da nije zabeležena nikakva šteta nakon njegovog pada.

- Stanovnici Olekminskog i Lenskog okruga mogli su da posmatraju rep sličan kometi i bljesak - naveli su iz Ministarstva.

Teleskop koji finansira NASA u Arizoni identifikovao je asteroid oko sedam sati pre udara, otkrivši da je prečnika oko 70 centimetara.

Njegova mala veličina značila je da će verovatno sagoreti u atmosferi i da ne predstavlja pretnju ljudima na zemlji.

Residents of Olyokminsk, Yakutia, have shared stunning footage of a fiery asteroid streaking across the sky.

Slučaj COWECP5 je tek 12. put da su naučnici tačno predvideli udar asteroida.

Stanovnici Olekminskog i Lenskog okruga "posmatrali su rep nalik kometi i bljeskove," i podelili prve video-snimke ovog događaja.

Glavna direkcija Ministarstva za vanredne situacije Rusije izvestila je da je podignuta pripravnost nakon izveštaja o asteroidu.

Agencija je saopštila da svemirska stena nije izazvala nikakvu štetu ni žrtve, napisavši na Telegramu: "Srećom, asteroid je sagoreo u atmosferi. Bezbednost života stanovništva nije bila ugrožena."

Opservatorija Kitt Peak u Arizoni, projekat koji prati objekte blizu Zemlje, takođe je rano u utorak uočila asteroid.

BREAKING: Asteroid over Russia this morning.



Is this part of the alien invasion?

Ričard Moisl, šef kancelarije za planetarnu odbranu Evropske svemirske agencije (ESA), rekao je da je Kitt Peak-ov Aegis sistem izračunao "koridor udara" asteroida i suzio ga na 200 kilometara istočno od Lenska.

Aegis sistem koristi američka mornarica za identifikaciju vazdušnih i površinskih pretnji putem radarske tehnologije i računarskih programa, i smatra se "najmoćnijim borbenim sistemom na svetu," prema kompaniji Lockheed Martin.

Pre ulaska asteroida, Alan Ficsimons sa Univerziteta Kvins u Belfastu izjavio je za New Scientist da asteroid neće predstavljati rizik za ljude na zemlji.

- To je mali asteroid, ali će ipak biti spektakularan - rekao je Ficsimons.

- Biće mračno iznad mesta udara, i na stotine kilometara okolo biće vrlo impresivna, vrlo sjajna vatrena lopta na nebu.

Video of the 70cm asteroid that entered earths atmosphere over northern Siberia today ☄️

Prema studiji iz 2017. godine, samo asteroidi čiji prečnik prelazi 18 metara predstavljaju potencijalnu pretnju ako se upute ka Zemlji.

Rano uočavanje dolazećeg asteroida bilo je jedinstveno jer je vrlo malo njih primećeno pre ulaska u Zemljinu atmosferu, ali Ficsimons je naveo da je to pozitivan znak da astronomi sada uspevaju ranije da identifikuju asteroide.

- To je pobeda za nauku i za sve one koji se večeras zateknu u Sibiru - rekao je Ficsimons za New Scientist.

Ovi asteroidi se kategorizuju kao objekti bliski Zemlji (NEO) jer dolaze na udaljenost od 120 miliona kilometara od Sunca, zahvaljujući gravitacionom uticaju drugih planeta.

Kako se sve više asteroida posmatra, preciznost kojom astronomi mogu da predvide gde će se objekat nalaziti godinama ili decenijama unapred značajno se poboljšava.

