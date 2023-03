ONE SU ŽENE KOJE SU MENJALE SVET! Dve od njih deset, govorile su za TV PINK: Upoznajte Jelenu koja je za godinu ipo dana smršala 83 kilograma i Lidiju koja je NEVEROVATNOM BORBOM uspela da sačuva svoj ŽIVOT! (VIDEO)

Prošlu 2022. godinu pamtićemo sigurno po mnogo čemu, ali i po moćnim pričama koje su nam donele žene o kojima smo pisali. One su menjale svet, bile nam inspiracija, vetar u leđa, one su žene koje mogu sve, a uz koje i mi shvatamo da su čuda moguća.

One su inspiracija za sve nas, posebne, plemenite, jake, toliko da ne odustaju ni pred jednom preprekom. Najveći borci! Svaka od njih deset, u svom domenu, pravi bolje sutra za sve nas, napisao je portal "Blic žena'' uz poziv na glasanje za jednu od fantastičnih 10.

Voditeljka Pink televizije Irina Vukotić, jutros je ugostila dve od deset žena koje su za Novo jutro govorile o svojoj borbi i budućim planovima i ciljevima za naredni period.

Sandra Subotin glavna i odgovorna urednica Blic žene istakla je da je ovo 16. put da Blic žena organizuje ovakvu akciju.

- Ovo su priče svih nas, i svako od nas ovde može da se prepozna, nađe pomoć, rešenje, i zato je važno da se taj glas što dalje čuje. Mi te priče objavljujemo svuda, i evo na primer, danas imamo ovde dve žene koje mogu da podele svoju ćživotnu priču - objasnila je ona.

Lidija Stojanović iz Beograda je istakla da se razbolela kao jako mala, te je u svojoj 30 godini, kako bi sačuvala život koji je visio o koncu, nakon jedne neuspešne u Italii, došlo do transplatacije jetre. Kako kaže, to je nešto najgore što čovek može da iskusi.

- Imala sam sreću da sam imala divne roditelje, i da sam imala sve što su imali i moji vršnjaci. kada su mi orvi put predložili transplataciju, ona se u tom trenutku nije radila u Srbiji. Otišla sam u Italiju, doživela sepsu, pa sam bila u komi... Ja sam tada imala 25 godina, učila sam da hodam ponovo, da govorim , i na kraju sam se iz Italije vratila bez transplatacije, i onda sam se sa 30 godina operisala ovde. Jer je u međuvremenu krenulo da se radi i kod nas. Moj život je već otkucavao, iz Italije nije bilo poziva, zato sam odradila sve to u Srbiji - rekla je ona potom.

Trudimo se da podstaknemo ljudima da budu donori, da pomognu onima za koje nema pomoći, napomenula je Lidija.

Jelena Drobnjak koja je za godinu ipo dana smršala 83 kilograma rekla je da pre nego što je krenula u ovu borbu, nije bila svesna sebe, niti povezana sa sobom. Kako kaže, ona se prejedala, trpela nasilje, maltretiranje, imala loš brak, dok nije rešila da se pozabavi svojim životom.

- Nisam imala osećaj kako izgledam, mislila sam da izgledam kao što sada izgledam. ja imam taj sindrom nevoljenog deteta. Iako to nije istina, to je bio moj doživljaj. krenula sam da radim na sebi, da postavljam pitanja, plašila sam se odgovora, ali nisam želela da odustanem od sebe. Sve sam sama uradila. Imala sam samo nutricionističku podršku u smsilu jelovnika. Ja sam krenula da motivišem druge žene, da znaju da hrana nije emocija - rekla je ona iskreno.

10 FANTASTIČNIH ŽENA BORACA

Jovanka Đurić iz Laćarka: samohrana majka devetoro dece

Jovanka (38) iz Laćarka oduvek je želela veliku porodicu, a pronašla je osobu koja je delila isto ushićenje kada su deca u pitanju. Tokom 18 godina zajedničkog života Jovanka i Todor su dobili čak devetoro dece – sedmoricu sinova i dve ćerke, Cviju (20), Miloša (19), Milana (18), Nemanju (17), Milicu (16), Stefana (14), Mihajla (12), Ognjena (11) i Uroša (10). I nije bilo lako, ali bili su srećni. Nažalost, Đurići će uskršnje jutro 2018. pamtiti kao najtužniji dan u svom životu. Na dan kada je njen suprug trebalo da izađe iz bolnice, Jovanka je od doktorke umesto otpusne liste primila saučešće. Ipak, skupila je snagu, podigla glavu i krenula hrabro u neizvesnu budućnost uz veliku podršku svoje dece.

Milica Petrović, medicinsko čudo iz Niša: sa porođaja na respirator, pa opet u život

O mami male Nikoline, 30-godišnjoj Milici, dugo će se pričati u medicinskim krugovima zbog onoga što je preživela – izgurala je trudnoću do osmog meseca uz tumor limfnih čvorova koji joj je pritiskao pluća, porodila se carskim rezom i preživela respirator. To je bila i njena velika pobeda i veliki uspeh niških lekara koji su to prvi u svetu izveli. Mesec dana posle porođaja nastavila je kućno lečenje i hemioterapiju uz lekarski nazor. Po izlasku iz bolnice prvi put je videla ćerku kad je muž Lazar dovezao bebu kući iz porodilišta. Tu ogromnu radost delili su i sa sinovima Mihajlom (10) i Petrom (3), koji su ih nestrpljivo čekali da konačno svi budu kod kuće u selu Gornja Vrežina pored Niša. Ipak, ni tu nije kraj njenim mukama. Zbog sveopšteg stanja morala je i na transplantaciju koštane srži, ali ova hrabra majka ne odustaje, već se bori iz dana u dan kao lavica.

Lidija Stojanović iz Beograda: posle transplantacije jetre živi punim plućima

Kao devojčica je dobila autoimuni hepatitis i transplantacija jetre je za nju bila jedino rešenje i jedina šansa da preživi. Nakon šest godina čekanja dobila je jetru dvadesetogodišnje devojke čiji je život tragično okončan. Pet meseci je provela u bolnici, a sada svakog dana prvo zahvali svojoj donorki koja, kaže, kroz nju i dalje živi. Lidija je danas uspešna mlada žena, master inženjer arhitekture i na njenom lepom licu nesreća koja ju je zadesila nije ostavila traga.

Tatjana Popović iz Beograda: odlučila je da živi i pobedi rak bubrega

Ona je lepa i uspešna mlada žena, oličenje zdravlja, snage i životnog poleta. Niko ne bi rekao da se u prvim danima bezbrižnog punoletstva suočila s teškim životnim izazovom, karcionomom levog bubrega. Posle pete hemioterapije mislila je da neće preživeti, a onda je saopštila mami i sestrama da želi da prekine terapije i izlečenju se posveti pomoću promene ishrane. Potpuno samostalno je donela ovu odluku, jer je osećala da za nju ne postoji druga opcija. Krenula je tada putem koji je bio borba za zdravlje, a danas je njeno životno opredeljenje. Stekla je zvanje makrobiotičkog edukatora na Kushi institutu u Amsterdamu, a od prošle godine je na studijama nutricionizma u Beogradu. Usavršavala se i u oblasti agilnog menadžmenta, NLP-a, javnog govora.

Jelena Drobnjak iz Beograda: rešila se emotivnog prejedanja i smršala 83 kg

Jelena Drobnjak je u jednom momentu rešila da promeni ceo svoj život – društveni, poslovni, ali i kompletan fizički izgled. Ne estetskom hirurgijom, nego zdravom ishranom i zdravom dijetom, jer se odmalena borila sa gojaznošću. Nakon 17 godina je promenila posao, a za godinu i po smršala čak 83 kilograma. Upozorava na opasnost emotivnog prejedanja i trudi se da bude inspiracija drugima.

Jelena Antić iz Beograda: hrani ćerku na tri sata da bi preživela

Jelena Antić iz Beograda budi se nekoliko puta svake noći jer svoju četvorogodišnju ćerku Nataliju, koja boluje od glikogenoze, urođene bolesti metabolizma, hrani na svaka tri sata. Za ovu bolest, nažalost, nema drugog leka osim ishrane, ali bukvalno „na gram i u minut“. A Jelenin najveći strah jeste da se slučajno ne uspava, jer ona dobro zna da bi za malu Nataliju moglo biti kobno ako svoj obrok ne bi dobila na vreme. Od trenutka kada je Jelena saznala da njena ćerka boluje od glikogenoze, cela njena porodica ušla je u izuzetno stresan ritam koji podrazumeva pripremu i uzimanje hrane na svaka tri-četiri sata, 24 časa, danju i noću, 365 dana u godini.

Jelena Stojanović iz Subotice: oduvek sam znala da ću biti mašinovođa

Dok moćna mašina zvana „Ruskinja“ ulazi u Železničku stanicu u Subotici, teško je i zamisliti da njom upravlja mlada i krhka žena poput Jelene Stojanović (31), međutim, kada stanete uz nju na njenom radnom mestu, postaje sve jasno: ona je rođena za ovaj posao! Još kao devojčica, gledajući s ushićenjem oca mašinovođu, odlučila je da će jednog dana i ona upravljati vozovima. San joj se ostvario, pa ova lepa Subotičanka već četiri godine bez straha jezdi našim prugama.

Staša Stanković, dr genomske medicine iz Kembridža: želi da reši problem neplodnosti

Ogromno je postignuće kada u mladim godinama steknete titulu doktora nauka u oblasti reproduktivne genomske medicine i to na Univerzitetu Kembridž. Naučna disciplina kojoj je posvećena Beograđanka Staša Stanković (27) ide napred krupnim koracima i donosi toliko novina da je ponekad teško pratiti. Genetski testovi na kojima radi omogućiće ženama da još u pubertetu znaju kada će ući u menopauzu, a nove terapije će im produžiti reproduktivni vek i odgoditi menopauzu.

Marina Sfera iz Pančeva: osam godina se borila za život, a posle i za dete

Njeno spokojno, gotovo bajkovito odrastanje i vesele dane mladosti provedene između rodnog Pančeva i Švajcarske prekinula je teška saobraćajna nesreća. Tragedija koju je preživela Marina Sfera (39) odvela je devojku punu života na put borbe koji je trajao osam godina. Bila je nepokretna, bolnice joj postaju dom, a teške infekcije rutina. Posle godina života sa bolom i 25 operacija stala je na noge, ali je život spremio nove udarce. Preživela je i gubitak jedne bebe, razvod, a sa bivšim mužem se borila za starateljstvo nad ćerkom Magdalenom koje je na kraju i dobila.

Marija Dimitrijević iz Mladenovca, plus sajz model: obožava svojih 120 kilograma

S obzirom na to da se o pozitivnoj slici tela sve više govori, u poslednje vreme su sve aktuelniji plus sajz modeli, koji, kako u svetu, tako i kod nas, šire svest o zdravom odnosu prema sebi i svom telu. Iako ima višak kilograma, Marija je model i obožava svoje telo, a to što je, kako kaže, debela, ne znači da nije vredna poštovanja. Uporno radi na tome da stvori nove standarde lepote.

Autor: