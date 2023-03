JEDAN IZLAZAK BIO JE KOBAN ZA BOJANA! Krenuo je sa drugaricama u grad, a onda je HOROR, lekari su bili u čudu kako je preživeo

Bojan Matavulj (19) živeo je život prosečnog mladića, poletno uživajući u svakom momentu. Nije slutio da će jedna vožnja kolima njegov život promeniti iz korena i oduzeti mu ono što mu kao mladom čoveku najviše i treba - slobodu kretanja.

Tog kobnog dana sa drugaricama je krenuo do grada, kada je velika nesreća na svima zauvek ostavila traga. Lekari su bili u čudu kako je Bojan uopšte preživeo. Dugo su se borili da ga spasu. Ostao je kvadriplegičar, nepokretan od vrata na dole, ali se ne predaje i ne klone duhom. Nekim čudom, zbog kojeg vera u njegov oporavak postoji, počeo je da pomera ruke, pa čak i da crta.

Njegova bivša razredna Maja Marijanac ne može da prežali ono što se desilo i što Bojan nakon svega ni na maturu nije mogao da ide, te se setila da je napravi posebno za njega, čim se on malo oporavi. Maja otkriva detalje nesreće, ali i njene planove za bivšeg učenika i velikog druga.

- Ja sam njima bila razredna dve godine. Oni su mladi, a i ja sam, pa smo nekako uvek imali dobar odnos i dan danas kada me vide bilo gde, oslovljavaju me sa razredna. To su sve moja deca i ja sam tu za njih - kaže Maja.

Niko nije ni slutio šta će se desiti kobnog dana.

- Bojan je sa još dve drugarice seo u automobil, krenuli su do grada kao i ostala deca. On je sedeo pozadi, a dve drugarice napred. Niko se ne seća šta je bilo, jer su bili pod velikim šokom. Udarili su uneku kuću, Bojanu su pukla dva pršljena, a devojka koja je vozila imala je veliki prelom ruke i još je na rehabilitaciji. Inače, to se desilo u maju prošle godine i Bojan je još od tada sve vreme u bolnici - priča Maja.

Ceo razred, na čelu sa Majom, dosetio se da organizuje maturu posebno za Bojana.

- On nije mogao da dođe na maturu jer se desilo šta se desilo... Ali ja želim da mi, kada se on malo oporavi, a niko ne zna kada će to biti, napravim nešto za njega u vidu večere, gde ćemo svi da se okupimo... Na maturi nam je jako falio - kaže Maja i dodaje:

- On je sjajno dete, uprkos tome što su lekari rekli da ne znaju kako je preživeo, on je uspeo da pomera ruke, čak i crta povremeno. On pravi i muziku u bolnici. Inače je išao u Medicinsku školu za fizioterapeuta, i on je tehničar, i zato bih volela da se oporavi i da radi svoj posao. Ne gubim nadu da će sve biti kako treba i da će on biti onaj stari dečko - priča Maja.

Bojanu je detaljnom dijagnostikom utvrđen je prelom C6 i C7 pršljena sa anterolistezom i stenozom kičmenog kanala. Upućen je radi daljeg lečenja na UKCS u Beogradu gde je učinjena repozicija i unutrašnja fiksacija navedenih segmenata, a po završetku hospitalizacije sproveden je rehabilitacioni tretman na Klinici za rehabilitaciju u Beogradu.

Bojanova dijagnoza je kvadriplegija, oduzetost sva četiri ekstremiteta zbog čega ne može samostalno da obavlja osnovne životne potrebe, a kreće se uz pomoć invalidskih kolica.

