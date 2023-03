ŠTA SE DEŠAVA U TELU AKO NE PIJETE VODU CEO DAN! Doktori otkrivaju: Ovih 8 simptoma nisu prijatni, a PRITISAK je najkritičniji!

Svi znamo da je neophodno da se tokom celog dana pije voda, ali mnogi to zaboravljaju sve dok se ne pojave efekti dehidracije.

- Od suštinskog je značaja da unos vode bude prioritet u vašem svakodnevnom životu - napominje doktor K. Mičel Nafići. Po njegovim rečima, pravilno hidriranje će pomoći da održite zdravo telo i um, kao i da sprečite zdravstvene probleme vezane za problem deficita tečnosti u organizmu.



Neka opšta preporuka dnevnog zunosa je osam čaša, a evo šta se dešava sa telom ako 24 h ne pijete vodu, kojisu mogući simptomi...

Promene vezane za odlazak u WC

Pored žeđi, promene vezane za odlazak u WC su među prvim simptomima koje možete da primetite nakon dehidracije. Ređe ćete mokriti, a boja urina će se verovatno promeniti od svetložute - što ukazuje na dobru hidrataciju - do tamnije žute ili čak do neke mešavine ćilibara i braon. Ako vam se ovo dogodi, to bi trebalo da bude podsetnik da je vreme za piće.

Vrtoglavica, glavobolja i umor

Kada zaboravite da pijete vodu ceo dan, možete primetiti da osećate blagu vrtoglavicu, glavobolju ili umor, kaže Nafići. Ovo je samo jedan od načina na koji vas "telo upozorava da mu je potrebna tečnost da bi pravilno funkcionisalo", objašnjava on.

Prema stručnjacima Klivlendske klinike, glavobolje od dehidracije ćete se rešiti tako što ćete piti vodu, odmarati se i uzimati lekove protiv bolova. Međutim, vrtoglavica može da ukazuje na ozbiljniji problem.

- Ako imate znake teške dehidracije (kao što su dezorijentisanost ili vrtoglavica), odmah potražite medicinsku pomoć - savetuju lekari.

Problemi sa očima

Kada ne pijete vodu ceo dan, velika je verovatnoća da će se javiti promene vezano za oči i vid. Ovo dovodi do gubitka tečnosti u telu, što zauzvrat, može da izazove suvoću oka, naprezanje i probleme sa vidom kao što su iritacija, prekomerno suzenje, zamagljen vid ili osećaj stranog tela u oku. Kada oči ne suze dovoljno, onda su sklonije infekcijama. Dehidracija može da izazove umor očiju, glavobolje, zamagljen i dvostruki vid. Da biste ublažili ove simptome, važno je pijete puno vode i koristite veštzačke suze.

Veća podložnost toplotnom udaru

Neadekvatna hidratacija tokom toplih dana može ozbiljno da naruši zdravlje.

- Jedan od najozbiljnijih problema je smanjenje sposobnosti tela da reguliše unutrašnju temperaturu. Kada je telo dehidrirano, ono ne može tako brzo da oslobodi toplotu, što dovodi do pregrevanja i toplotnog udara - dr Nafići.

Problemi sa varenjem

Ako pijete malo ili nimalo vode tokom dana, očekujte da će vaš probavni trakt da pati.

- Vašem telu je potrebna voda da pravilno vari i apsorbuje važne hranljive materije, tako da možete da imate problema sa varenjem kao što su zatvor ili grčevi - kaže Nafići. Hronična dehidracija može da dovede do još težih gastrointestinalnih problema, uključujući čir na želucu, gastritis, refluks kiseline i još mnogo toga.

Disbalans elektrolita

Kada ne pijete vodu ceo dan, praktično je neminovno da će doći do neravnoteže elektrolita, kaže Barbara Kovalenko, dijetetičar i konsultant za ishranu za zdravstvenu aplikaciju Lasta.

- Kada izgubite tečnost, gubite i elektrolite kao što su natrijum, kalijum i magnezijum. Oni su neophodni za funkcionisanje nerava i mišića, a njihov nedostatak može da izazove grčeve i slabost - kaže ona za "Best Life".

Pada krvni pritisak

Izbegavanje vode u toku dana može da dovede do smanjenja zapremine krvi ili količine tečnosti u krvnim sudovima.

- Normalan volumen krvi je važan jer joj omogućava da stigne do svih tkiva i organa u telu - objašnjavaju stručnjaci iz "Healthcare Associates of Texas". Nafići napominje da čak i kratkotrajna dehidracija može izazvati smanjenje zapremine krvi, što dovodi do vrtoglavice, bledila i niskog pritiska.

- U ekstremnim slučajevima, dehidracija može da izazove konfuziju, gubitak svesti, pa čak i smrt - upozorava on.

Koža pati

Problemi sa kožom su česti i kod onih koji zanemaruju unos vode.

- Dehidracija može da ima značajan uticaj na kožu - kaže Endžu Methil, doktor dermatologije i osnivač "Skin and Shape".

- Kada telu nedostaje voda, koža može da postane suva, da svrbi i izgledaumorno - dodaje ona.

Mathil dodaje da produžena dehidracija takođe izaziva bore i neujednačen ton kože.

- Sposobnost kože da obavlja osnovne funkcije poput obnavljanja ćelija je onemogućena bez adekvatne hidratacije, što dovodi do perutanja i nezdravog izgleda. Osim toga, dehidrirana lakse pucati i svrbi, što su uslovi pogodni za razvoj bakterija - kaže ona.

