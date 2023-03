TREBA MI NJEGOV KONTAKT Mensur iz Tuzle traži Gojka iz Srbije čiji je apel pre dve godine zapalio društvene mreže

Društvenim mrežama u Srbiji i regionu, širi se apel mladića iz Tuzle, u kojem se traga za maldićem iz Srbije, a koji je pre nekoliko godina započeo potragu za svojom braćom, koja su, kako je pre skoro četiri decenije rečeno njegovim roditeljima, preminuli nedugo nakon rođenja.

Mladić iz Tuzle, Mensur Memo Halilović. započeo je potragu za mladićem sa periferije Beograda, Gojkom, čija je životna priča pre dve godine zapalila društvene mreže. Naime, kako je tada ispričao u jednom intervjuu njegov brat Toma, njih dvojica su započeli potragu za svojom braćom, a za koju su doktori u bolnici rekli da su preminuli nedugo po rođenju.

Tom prilikom, Tomo je ispričao kako je muž njihove sestre, na granici sa BiH video mladića koji neverovatno liči na Gojka. Kako je tada rekao, porodica nikada nije mogla da se pomiri sa gubitkom, a nakon slučajnog susreta njihova sumnja je postajala sve veća.

Dve godine nakon izlaska intervjua, Halilović je počeo da postavlja po svim grupama u kojima se traže rastavljeni članovi porodice, prijatelji, ali i u kojima se okupljaju vozači kamiona, Gojkovu sliku sa njihovom životnom pričom.

"Da li neko poznaje ovoga momka iz Srbije treba mi njegov kontakt...

Moja mama je 16.08.1984 rodila dva muška deteta . Obojica su plakali ,mama ih je videla tada i više nikada. Nakon dva dana mami je taj isti doktor saopštio da je jedna beba preminula a nakon četri dana joj opet on saopštava da je i druga beba preminula. Tati i mami nisu dali da ih vide ni da ih sahrane rekavši da to radi bolnica i ako su oni uporno to tražili.

Mama 86 rađa mene 87 mog brata a 92 moju sestru. Sestrin muž je vozač kamiona često je u to vreme vozio po Bosni. Jednom od tih puta je kako je on u tom momentu pomislio ugledao mog rođenog brata na graničnom prelazu gde je čekao papire na carini. Zbunjen što ga tu vidi prilazi mu sa pitanjem šta ti ovde radiš nisi mi rekao da ćes ići preko. Dečko vidno zbunjen mu počinje objašnjavati da on nije taj za kojim ga on smatra, da on živi u Bosni da vozi kamion I da poseduje sa ocem firmu. Po naglasku zet shvata da to nije moj brat ali mu objašnjava da je on identičan njegov šurak rođeni brat njegove žene. U tome tog dečka neko poziva da su mu papiri gotovi i tu ga zet gubi iz vida.

Onako zbunjen onim što je video zet je odmah pozvao moju sestru i sve joj ispričao, zet tada nije znao da je moja mama rodila blizance pre nas. Dokumentaciju nam još nisu izdali ni pored krivičnih prijava, kažu nema ih upisanih ni u knjigu rođenih ni u knjizi umrlih. Pošto je očigledno po zetovim rečima sličnost neverovatna između moje braće molio bi da moju objavu delite po čitavoj Bosni nebi li neko video ko ga poznaje i pomogne nam da dođemo do njega.", navodi se u objavi koja cirkuiliše grupama posvećenim vozačima kamiona u Srbiji i regionu.

Autor: