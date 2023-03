DANAS SUNČANO I RELATIVNO TOPLO: Krajem dana u dva kraja naoblačenje, evo u kojim

U Srbiji danas jutro vedro i hladno, u južnim i centralnim predelima uz slab do umeren mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Krajem dana i tokom večeri na severu i na zapadu Srbije očekuje se naoblačenje.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, pre podne u košavskom području pojačan.

Jutarnja temperatura biće od -5 na jugu do 5 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 17 do 21, u Negotinskoj Krajini do 14 stepeni.

U Beogradu danas sunčano i toplo, uz povećanje oblačnosti prema kraju dana i večeri.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, pre podne pojačan.

Jutarnja temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna 19 stepeni.