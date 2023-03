Jurić: Društvo i građani moraju ranije reagovati ukoliko primete zlostavljanje

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić, povodom zlostavljanja osmogodišnje devojčice na Mirijevu, izjavio je danas da društvo i građani moraju ranije da reaguju ukoliko primete takve slučajeve.

"Ono što često prepuštamo slučaju je to da prvo ne razmišljamo gde je dete koje je trebalo biti u školi, da kao društvo i kao građani nismo bili dovoljno konkretni, da reagujemo ako čujemo da je u komšiluku dete koje je zlostavljano", rekao je Jurić za Tanjug.

On je objasnio da se građani često bune kada se oduzme dete od roditelja, ali da ovaj tragičan slučaj, gde je otac svoju osmogodišnju ćerku držao u izolaciji u stanu u lošim higijenskim uslovima, pokazao da neki roditelji nemaju kompeticije da brinu o deci.

"Verujte mi da je upravo ovaj, tako tragičan slučaj, pokazao da zaista neki ljudi nemaju dovoljno niti kompeticija, a još manje nekog morala da uopšte budu roditelji", naveo je Jurić.

On je ocenio da svest po pitanju zlostavljanja dece u Srbiji nije na dovoljno visokom nivou, jer građani nisu na vreme reagovali iako je to u ovom slučaju bilo moguće i dodao da je Centar za socijalni rad trebao da reaguje ukoliko dete nije redovno dolazilo u školu.

Povodom današnje vesti da je muškarac obljubio dve maloletne osobe u Kruševcu, Jurić je naveo da je ovo samo jedan u nizu slučajeva koji pokazuje da je preventiva ključna.

"Ja se vraćam na ono što jeste preventiva, a to je da ako imamo bilo kakvo saznanje, ako imamo sumnju, mi jednostavno ne možemo da zatvaramo oči, a to se desilo kao u ovom slučaju vezano za pedofiliju, tako i u slučaju gde je otac zlostavljao dete", rekao je Jurić za Tanjug.

Komentarišući Amber Alert sistem, Jurić je izjavio da će on promeniti dosta toga u vezi sa sistemom potrage za nestalom decom, ali da ipak neće rešiti probleme zlostavljanja, kao u slučaju koji se dogodio na Mirijevu.

"Mi moramo da se vratimo onome što je ključno, izvoru problema. Izvor problema su porodice, izvor problema su deca koja su u svojim porodicama žrtve nasilja, a sutra to nasilje im je model ponašanja i mi moramo da reagujemo da oni taj model ne primenjuju", kazao je on.

Jurić je najavio uvođenje sistema Amber Alert do 1. novembra i dodao da su već održani sastanci timova koji rade na implementaciji ovog sistema.

"Mislim da imamo objektivne šanse da će Amber Alert zaživeti ne do kraja godine, nego mnogo ranije. To će biti veliki korak naše države i pokazatelj drugim državama u regionu da smo lideri u onome što je najbitnije, a to je bezbednost dece", zaključio je Jurić.

