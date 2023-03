MOMIROVIĆ: Od danas prestaje zabrana izvoza EVRODIZELA, a evo šta će biti s OGRANIČENJEM CENA NAJVAŽNIJIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Odluka o privremenoj zabrani izvoza evrodizela EN 590 kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima nafte od danas više nije na snazi, kaže za Kurir ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović.

Zabrana izvoza tog naftnog derivata važila je do danas, 31. marta 2023. godine.

- Na osnovu analize kretanja cene naftnih derivata na međunarodnom tržištu, kao i na osnovu analize snabdevenosti domaćeg tržišta, procenili smo da nije neophodno produžavati odluku o privremenoj zabrani izvoza evro dizela EN 590. Zaključno sa današnjim danom ta zabrana prestaje da važi. Tržište energenata u Srbiji je stabilno, a mi smo odgovornim donošenjem odluka uspeli da kroz najteže mesece u poslednje dve decenije prođemo bez bilo kakvih restrikcija kada je reč o energentima - kaže Momirović.

Inače, do danas je važila i Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica koja je doneta u cilju zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena koje su izuzetno važne za snadbevanje potrošača. Ona ostaje na snazi, kaže Momirović za Kurir.

- Uredba o ograničenju visine najvažnijih životnih namirnica ostaje na snazi. Naše tržište, kao i sva tržišta u Evropi, i dalje je ugroženo posledicama rata na istoku kontinenta. Mi i dalje vidimo nestrašice u nekim zemljama, a to je nešto što ni po koju cenu ne želimo da dozvolimo u Srbiji. Naši građani moraju imati na raspolaganju najvažnije životne namirnice, po pristupačnim cenama i za one najugroženije - zaključuje on.

