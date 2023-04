Toma Fila pružio podršku Vučićeviću: Dekriminalizovati uvredu, ali opet uvesti klevetu!

Poznati srpski advokat i član SPS-a, Toma Fila, podigao je svoj glas i dao podršku u borbi za istinu, za koju se bori glavni i odgovorni urednik Informera, Dragan J. Vučićević, istinu zbog koje je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od šest meseci.

Kako Fila ističe, kleveta je opasnija od uvrede, a ona je dekriminalizovana.

- Ne bi trebalo nijedan novinar da ide u zatvor zbog onoga što je napisao. Ako je uvređen neko, to ne znači da nije istina, zato treba da se dekriminalizuje uvreda. Uvreda je i kada te neko otera u majčinu, to je u Srbiji skoro uzrečica. Ako je dekriminalizovana kleveta, tek onda je trebala uvreda. Zato što ja mislim da je kleveta opakija i opasnija. Neko proširi glas o nekoj osobi da je kockar, pijandura... i to širi, širi. Taj čovek ima reperkusije da neće napredovati u službi, da će možda dobiti otkaz. ali kad te neko uvredi, šta je tu strašno - pita Fila.

Fila je rekao da razume Vučićevića u njegovoj borbi, te da je to pitanje principa, jer je istina na sudu dokazana.

- 200.000 nije neka cifra koju ne može da plati Informerov vlasnik. Pitanje je principa i ja ga razumem. Dekriminalizovati uvredu, ali opet uvesti klevetu! Zato što znam mnogo ljudi koji nisu mogli od tih kleveta da se spasu. I to je problem, a ne ovo - zaključuje on.