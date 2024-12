Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučičević izneo je u javnost šokantne informacije do kojih je došao Informer.

- Šok informacije. Došli smo do informacija o koordinisanom ukrajinsko-hrvatskom udaru na Srbiju. Grupa lažnih studenata, dakle grupa hrvatskih obaveštajaca presvučena u grupu hrvatskih studenata, došla je sa grupom ukrajinskih i radi na rušenju Vučića. U Beogradu trenutno boravi student iz Zagreba koji se zove Oleksej Čomakov i on je sa neutvrđenim brojem boravi u Beogradu - rekao je on.

27. decembra ujutro, u 6 sati, prešli su srpsku granicu. Srpski nadležni državni organi i specijalne službe primetile su ih, stavile pod nadzor, i tada je utvrđena šokantna istina, objasnio je Vučičević.

- Naime, šokantna istina o hrvatsko-ukrajinskom udaru na Srbiju. O čemu se radi? Ti agenti, prerušeni u studente turiste, navodno su 27. decembra ujutro, u 6 sati, prešli hrvatsko-srpsku granicu i ušli u Srbiju. Na pitanje nadležnih državnih organa Srbije zašto dolaze u Beograd, odgovorili su da dolaze turistički, kako bi obišli Beograd, te da se vraćaju u Hrvatsku 30. decembra.

ŠOKANTNE INFORMACIJE! Hrvatski i Ukrajinski "studenti" ruše vlast u Srbiji - pripadnici SOA se maskirali u studente, noću posetili ETF

- Isti ti veče, operativci SOA su otišli na ETF. Da li ste čuli nekada za neke turiste koji odlaze na ETF?! To je dakle Marko Jurić, šta je tamo tražio? Šta traže hrvatski i ukrajinski ekstremisti na ETF sinoć - kaže Vučičević.