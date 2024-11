VUČIĆEVIĆ O HAPŠENJU 11 OSOBA NAKON PADA NADSTREŠNICE: Po čemu su to krivi Goran Vesić, Jelena Tanasković, AnitaDimoski? Molim da mi se objasni Tužilaštvo

Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, reagovao je na hapšenje 11 osoba zbog tragedije u Novom Sadu, upitavši po kojem kriterijumu su oni uhapšeni.

- Da li je ovo hapšenje rezultat istrage ili rezultat pritiska Nove S, N1, RTS hejtera? Pitam Tužilaštvo, jeste li vi ovo istraživali ili ste džumle uhapsili na osnovu pritiska hejtera sa RTS-a, sa N1, Nove S? Izvinite, po čemu je to kriv Goran Vesić? Molim da mi se objasni. Tužilaštvo je u ovoj zemlji potpuno nezavisno. Ja bih rekao, možda i na žalost. Dakle, imam pravo kao građanin da pitam, šta je kriv Goran Vesić? On nije bio ministar kada je rađena ta glavna železnička stanica. Šta je kriva i za šta je tačno kriva Jelena Tanasković? Samohrana majka dvoje dece - rekao je Vučićević i dodao:

- Nije Jelena Tanasković uhapšena kao bivša ministarka, nego kao direktorka preduzeća Infrastruktura železnice Srbije. Ona je vršilac dužnosti šest meseci unazad. Ne šest godina, šest meseci. Za šta je sumnjičite? I za šta je hapsite?

Vučićević je istakao da se za 11 uhapšenih traži pritvor do 30 dana.

- Iz dva razloga. Uticaj na svedoke, prvo. I drugo, uznemirenje javnosti. Izvinte, da su hteli da utiču na svedoke. I da su ikako mogli da utiču na bilo kakve svedoke, i da su išta krivi - pa imali su 20 dana da utiču na svedoke. To je prvo. A drugo, šta znači uznemirenje javnosti? Šta znači, gospodo, da vas tako nazovem, iako ne bih vas tako nazivao. Šta znači, gospodo, takozvana gospodo iz Tužilaštva, šta je uznemirenje javnosti? - upitao je Vučićević i rekao da je jako uznemiren onim što je juče gledao u Novom Sadu.

- Ogroman deo građana Srbije jako je uznemiren postupkom Dragane Rakić, potpredsednice Demokratske stranke, koja je napala policajca uživo u TV prenosu. Alo, ljudi, ona je otimala policajcu oružije i oruđe. Da li se oglasilo tužilaštvo sa objašnjenjem? Je li klimnulo glavom? Zašto ona nije uhapšena? Zašto ona nije u pritvoru? Zašto za nju ne tražite pritvor? Šta je, bre, ovo? Traže pritvor za samohrane majke. Za Jelenu Tarasković. Ona je žena samohrana majka dvoje dece. Ja je malo poznajem, ali to znam. To je istina. Ko će njenu decu danas da nahrani? Ko? Hoće li neko da dođe sa N1, sa Nove S, sa RTS-a? I pitam, Tužilaštvo, kakvu ste vi to istragu vodili kad hapsite džumle? - upitao je Vučićević.

Vučićević je rekao da je uznemiren napadom Save Manojlovića juče na policajca.

- Ej, alo, kad smo kod uznemirenja javnosti. Izvinite. On je pregledan, nije povređen, jel tako? Mi smo godinama unazad, deset godina unazad, uznemireni saznanjem da je neko dok je bio na vlasti pokrao 619 miliona evra... Ja sam vrlo uznemiren saznanjem da je neko ko je bio vlast u Srbiji, neko ko je bio gazda Srbije, pokrao tolike pare. Pitam Tužilaštvo, zašto, ništa ne je im preduzelo.

- Evo, deset godina smo uznemireni. I zbog toga smo uznemireni, što Tužilaštvo ništa nije preduzelo - rekao je Vučićević i dodao da kada je bilo reči o možda istrazi protiv nekih Đilasovnih saradnica, dok neki predmeti nisu zastarili.

- Ma, nemojte da ih dirate, oni su samohrane majke, to je, imaju malu decu... A sad može da se diraju... Pitam vas, zašto ste uhapsili i Jelenu Tarasković, Anitu Dimovski? Bruka i sramota, šta se radi... Po kom kriterijumu hapsite ljude koji nisu bili nikako odgovorni, ne mogu nikako biti odgovorni za to što se desilo. Oni su podnali političku odgovornost. I svaka im čast na tome. I ministru Vesiću, i gospođi Tanasković - istakao je Vučićević.