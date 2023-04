MA, DA LI JE OVO MOGUĆE?! U OVOM GRADU U SRBIJI KVADRAT KOŠTA SAMO 465 EVRA: Stanovi u ovom mestu POJEFTINILI za 14 odsto!

Prosečna cena kvadrata u starogradnji na nivou Srbije prošle godine iznosila je 1.325 evra, što je za čak 20 odsto više nego 2021, dok je u novogradnji bila 1.688 evra, a to je za 16 odsto više nego prethodne godine, pokazuju podaci poslednjeg izveštaja Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za 2022. godinu.

I dok na srpskom tržištu nekretnina Beograd prednjači sa cenom stanova i najskupljim prometovanim kvadratom od 10.400 evra na lokaciji Beograd na vodi, starogradnja je u pojedinim opštinama u prestonici premašila poskupljenje od 20 odsto u Staroj Rakovici, a novogradnja na Paliluli i Savskom vencu poskupela je za 21 odsto.

S druge strane, najjeftinija starogradnja, prema RGZ, jeste u Prokuplju, gde kvadrat košta 465 evra, sledi Bor sa 503 evra po kvadratu, pa Zaječar sa 517 evra i Kikinda sa 592 evra. Kad je o novogradnji reč, najjeftiniji kvadrati su u Zaječaru i koštaju 532 evra, sledi Prokuplje sa 637 evra, zatim Leskovac sa 827 i Sombor sa 837 evra po kvadratu.

Uzevši u obzir podatke iz izveštaja, računica pokazuje da za najskuplji kvadrat u prestonici od 10.400 evra, doduše u novogradnji, može da se kupiti garsonjera u starogradnji od 22 kvadrata u Prokuplju.

Rekord u poskupljenju za prošlu godinu nosi Bor, gde je starogradnja za godinu dana poskupela za čak 42 procenata. U ovom gradu je 2021. stan mogao da se kupi za oko 300 evra po kvadratu. Za Borom ne zaostaje ni Smederevo, gde su cene nekretnina u starogradnji skočile za 26 odsto, zatim u Novom Sadu za 25 odsto, a u Šapcu za 23 odsto.

Prosečna cena kvadrata po gradovima Grad Starogradnja Godišnji rast Novogradnja Godišnji rast

Beograd 1.815 19% 2.342 17%

Novi Sad 1.665 25% 1.580 15%

Niš 1.088 22% 1.130 12%

Šabac 1.012 23% 1.110 16%

Pančevo 908 15% 1.168 17%

Kragujevac 880 11% 1.132 8%

Čačak 845 20% 1.133 20%

Zrenjanin 808 16% 1.198 14%

Novi Pazar 805 10% 895 1%

Smederevo 800 26% 985 19%



Subotica 790 16% 998 13%

Kraljevo 785 13% 947 1%

Užice 782 11% 1.127 14%

Valjevo 767 16% 980 15%

Sremska Mitrovica 755 22% 958 11%

Kruševac 750 22% 857 24%

Loznica 710 19% 863 16%

Vršac 698 20% 1.020 17%

Pirot 680 13% 778 9%

Jagodina 665 20% 877 19%

Požarevac 650 8% 953 20%

Leskovac 645 22% 827 17%

Vranje 628 9% 753 9%

Sombor 623 15% 837 14%



Kikinda 592 22% * /

Zaječar 517 11% 532 -14%

Bor 503 42% * /

Prokuplje 465 0% 637 13%

* Nije bilo zidanja u novogradnji **Iznosi su u evrima

Jedini pad cena stanova zabeležen je u Zaječaru, gde je kvadrat novogradnje za godinu dana pojeftinio 14 odsto.

Milić Đoković, agent za nekretnine, uveren je da će cene stanova i kuća tokom ove godine stagnirati.

Prosečna cena kvadrata u Beogradu



Stari grad 2.628 13% 3.265 19%

Vračar 2.500 15% 2.575 16%

Savski venac 2.248 20% 3.825 21%

Novi Beograd 2.090 18% 2.522 15%

Zvezdara 1.995 17% 2.150 17%

Palilula 1.827 16% 2.440 21%

Zemun 1.805 15% 2.062 13%

Voždovac 1.740 15% 2.132 9%

Čukarica 1.657 16% 1.930 12%

Stara Rakovica 1.427 21% 1.650 21%

- Trenutna tendencija na našem tržištu nekretnina je takva da može doći do blagog smirivanja i do zakrivljenja krive. Stagnacija je izvesna jer se polako ponuda i tražnja izjednačuju, ali treba uzeti u obzir da inflacija i dalje raste i diže cene osnovnih životnih namirnica, energenata, pa i kvadrata. Mislim da do pojeftinjenja do kraja 2023. neće doći, ali opet to zavisi i od političke situacije, Otvorenog Balkana, rata u Ukrajini - objašnjava za Kurir Đoković i dodaje da naši građani u nekretninama i dalje vide sigurnu luku za čuvanje vrednosti kapitala od inflacije.

Ističe i da neće više biti rasta kao što je to bilo prošle godine, kad su se na mesečnom nivou menjale brojke:

- Beograd podiže prosečnu cenu kvadrata, a to se vidi i po broju kupoprodaja, jer ih je najviše u prestonici. U manjim gradovima jesu kvadrati neuporedivo jeftiniji, ali je manji broj prodaja. Kupci će se pre odlučiti da za 15.000 evra kupe garažu u Beogradu, ukoliko mogu, nego stan u Prokuplju, jer znaju da će garažu uvek da izdaju, ali se plaše da li će uvek imati stanare za stan u Prokuplju.

