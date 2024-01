STRANCI POTROŠILI DVE MILIJARDE EVRA: Devizni priliv od turizma lane bio za oko četiri odsto veći nego 2022.

Srbija je u prvih 10 meseci prošle godine ostvarila devizni priliv od turizma u iznosu od 2,09 milijardi evra, što je za četiri odsto više nego 2022. To je odličan rezultat koji pokazuje da se naš turizam od korone oporavio mnogo brže nego što se očekivalo.

Ovo je ocenio resorni ministar Huesein Memić, ukazujući da postignuti rezultat nije slučajan, već je posledica velikog ulaganja u ovu oblast, u infrastrukturu, auto-puteve, brze saobraćajnice, povezivanje destinacija.

On je naveo da se očekuje da u prilivu od inostranih gostiju sve više učestvuju Kinezi, jer je to najveće rastuće inostrano tržište za nas. Iz Kine je, kako dodaje, 2019. godine zabeleženo najviše dolazaka gostiju u Srbiju, i posete iz te daleke zemlje opet beleže uzlazni trend. Tako je u oktobru broj kineskih turista povećan za 362 odsto.

- Tome je doprinelo i uspostavljanje avionskih linija sa Kinom, a planiraju se još dve, za Šangaj i Gvandžou - navodi Memić. - Naša država je dosta radila na privlačenju kineskih turista, kroz aktivnosti predsednika države i premijerke.

Prema njegovim rečima, razvoju turizma u našoj zemlji doprineli su i vaučeri za odmor u Srbiji za šta je i ove godine izdvojen novac. Kako podseća, prijavljivanje za najnoviju turu počinje 15. januara, pri čemu je njihova vrednost povećana sa 5.000 na 10.000 dinara, a limit primanja građana koji imaju pravo na ovaj vid subvencionisanog odmora, podignut sa 70.000 na 80.000 dinara. Efekat dosadašnje primene vaučera ministar je ilustrovao podatkom o povećanju putovanja domaćih turista za 57 odsto, od 2015. godine, kada je uvedena ova mera.

Govoreći o najznačajnijim projektima u turizmu istakao je one u Gornjem i Donjem Podunavlju, koji su započeti 2022. godine, a od kojih su neki i pri kraju realizacije.

- Nautički turizam je kod nas poslednjih godina bio zapostavljen, sada radimo dve marine i to u Golupcu i na Srebrnom jezeru, a u Donjem Milanovcu ćemo proširiti međunarodno pristanište - kaže ministar. - Voleli bismo da celim dunavskim slivom dođe dosta kruzera, da ljudi mogu tu da stanu, da izađu na lepe pešačke staze i zato radimo ove staze u Novom Sadu, sportsko-rekreativne staze u Kovinu, u Golupcu.

To će, kako dodaje, doprineti da, osim što se Dunavom ponosimo zato što je najlepši i na jednom mestu najdublji na toku kroz našu zemlju, on biti pristupačan i za sve koji njime plove.

VAUČERI ĆE PLANUTI U DANU

Od 15. januara biće podeljeno 100.000 turističkih vaučera. Državni sekretar u Ministarstvu turizma Uroš Kandić smatra da će taj prvi kontingent veoma brzo otići. - Očekujemo da to bude već tog 15. januara, da se svi građani prijave i da svih 100.000 vaučera ode - kaže Kandić. - Verujemo da će biti još vaučera. Kada se otvori prostor u budžetu, što na početku godine svakako ne možemo znati, ukoliko postoji interesovanje građana povećamo i broj vaučera i tako je bilo gotovo svake godine od kada postoji ova akcija od 2015. Govoreći o prijavljivanju ugostitelja za vaučere, on je naveo da očekuje da će do danas, kada se radi prvi presek, njihov broj premašiti 4.000, koliko je bilo približno prošle godine.