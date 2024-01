Srbija u 2023. od turizma do novembra prihodovala 2,09 milijardi evra

Srbija je u prvih 10 meseci 2023. godine ostvarila devizni priliv od turizma u iznosu od 2,09 milijardi evra, za 4,0 odsto više nego 2022.

To je odličan rezultat, izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić i naveo da je ministarstvo koje vodi lane dosta uradilo na unapređenju društvenog života mladih u Srbiji, obezbedilo novac za četiri omladinska centra i pomoglo izgradnju 10 kancelarija za mlade.

- Turizam u Srbiji se nalazi na uzlaznoj putanji. Lanjskim deviznim prilivom smo nadmašili do tada rekordnu 2022. što pokazuje da se naš turizam od korone oporavio mnogo brže nego što se očekivalo. Postignuti rezultat nije slučajan i posledica je velikog ulaganja u ovu oblast, u infrastrukturu, auto-puteve, brze saobraćajnice, povezivanje destinacija, rekao je Memić za Tanjug.

Za očekivati je da u prilivu od inostranih gostiju sve više učestvuju Kinezi, pošto je kinesko tržište prema oceni ministra Memića, najveće rastuće inostrano tržište za nas. Iz Kine je, naveo je on, 2019. godine zabeleženo najviše dolazaka turista u Srbiju a dolasci posetilaca iz ove daleke zemlje opet postaju brojni, pa je u oktobru broj kineskih turista povećan za 362 odsto.

- Tome je doprinelo i uspostavljanje avionskih linija sa Kinom a planiraju se još dve, za Šangaj i Gvandžou. Naša država je dosta radila na privlačenju kineskih turista, kroz aktivnosti predsednika države i premijerke, ja sam dva puta bio u Kini, u Tjenđinu, Pekingu i provinciji Šandong gde sam razgovarao sa raznim turoperaterima a neki su već počeli da nude Srbiju kao željenu destinaciju", naveo je on. Prema njegovim rečima razvoju turizma u Srbiji doprineli su i vaučeri za odmor u Srbiji za šta je i ove godine izdvojen novac, pa prijavljivanje za najnoviju turu počinje 15. januara, pri čemu je njihova vrednost povećana sa 5.000 na 10.000 dinara, a limit primanja građana koji imaju pravo na ovaj vid subvencionisanog odmora, podignut sa 70.000 na 80.000 dinara. Efekat dosadašnje primene vaučera ministar je ilustrovao podatkom o povećanju putovanja domaćih turista za 57 odsto, od uvođenja ove mere subvencionisanog odmora u Srbiji.

Govoreći o najznačajnijim projektima u turizmu istakao je da je reč o projektima u Gornjem i Donjem Podunavlju, započetim 2022. godine, od kojih su neki i pri kraju realizacije. "Nautički turizam je kod nas poslednjih godina bio zapostavljen, sada radimo dve marine i to u Golupcu i na Srebrnom jezeru, a u Donjem Milanovcu ćemo proširiti međunarodno pristanište. Voleli bismo da celim Dunavskim slivom dođe dosta kruzera, da ljudi mogu tu da stanu, da izađu na lepe pešačke staze i zato radimo ove staze u Novom Sadu, sportsko-rekreativne staze u Kovinu, u Golupcu", istakao je on.

To će, ukazao je, doprineti da osim što se Dunavom ponosimo zato što je najlepši i na jednom mestu najdublji na toku kroz našu zemlju, on biti pristupačan i za sve koji njime plove, jer će imati gde i da stanu, prošetaju, bolje vide Srbiju. Turistički bum je poslednjih godina, prema rečima ministra Memića, doživeo i njegov rodni Novi Pazar, gde kaže dolazi vikendom i svaki put vidi puno parkiranih autobusa koji prevoze turiste. "Dosta smo uložili u Novi Pazar, 56 miliona dinara za obnovu Altun-alem džamije, intenzivno se radi na usvajanju studije o saobraćaju, a posle toga će se raditi projekat cele stare čaršije. Dali smo i novac za rekonstrukciju doma u Sopoćanima, za crkvu Sveta Varvara, koja je takođe velika novootkrivena turistička atrakcija", rekao je on.

Kada je reč o omladini, kao drugom delu njegovog ministarskog resora, Memić je naveo da je prošle godine dosta urađeno na obogaćivanju društvenog života mladih u Srbiji. Dodeljen je novac za izgradnju i rekonstrukciju četiri omladinska centra u Somboru, Subotici, Nišu i Novom Pazaru, pri čemu je u Novom Pazaru reč o grinfild investiciji, a u tri ostala tri grada će se raditi rekonstrukcija.

- Radili smo dosta i na programima mentalnog zdravlja mladih. Na konferenciji održanoj ovde u Novom Pazaru, obavezali smo 10 opština da zajedno sa nama rade na implementaciji programa vezanih za mentalno zdravlje. Izdvojili smo veliki novac za te projekte, odgovorili na strahote koje su nas zadesile u Duboni i Malom Orašju, rekao je ministar Memić i najavio da će i ove godine fokus biti na mentalnom zdravlju mladih. Naveo je da je lane pomognuta i izgradnja 10 kancelarija za mlade, od kojih se većina nalazi na Kosovu i Metohiji.

