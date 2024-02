Vesić: Vrednost izvedenih radova u 2023. godini oko 5,5 milijardi evra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je učešće građevinske industrije u ukupnom BDP-u Srbije 5,5 odsto što je, kako je rekao, mnogo više u odnosu na pre 10 godina kada je učešće iznosilo tri odsto.

"Vrednost svih izvedenih radova u prošloj godini u Srbiji je dostigla skoro 5,5 milijardi evra, dok je 2013. godine vrednost svih građevinskih radova u Srbiji bila 1,6 milijardi evra. Mi imamo taj porast od 3,2 puta", rekao je Vesić na Srpsko-grčko poslovnom forumu u Beogradu.

On je dodao da postoji porast i kada je u pitanju vrednost izvedenih radova, dodajući da je u četvrtom kvartalu prošle godine postojao rast u odnosu na isti period 2022. godine za 13,9 odsto.

"Ukupna vrednost građevinskih radova na teritoriji Srbije u 2022. je porasla za oko 16,1 odsto, a imamo povećanje i u broju građevinskih dozvola. Malo zemalja u Evropi trenutno ima rast kada je u pitanju građevinska industrija", istakao je Vesić.

On je naveo da su ukupna ulaganja u infrastrukturu u 2023. godini bila 3,8 milijardi evra, a da se u 2024. godini očekuje skoro četiri milijardi evra.

"To je šansa i za grčke kompanije", poručio je Vesić na poslovnom forumu kojem su prisustvovali privrednici iz Srbije i Grčke.

Vesić je zahvalio grčkom kolegi sa kojim je, kako je rekao, dogovorio nekoliko zajedničkih projekata, pre svega izgradnju brze pruge koja treba da poveže Budimpeštu i Atinu.

"Mi u ovom trenutku imamo 76 kilometara brze pruge između Beograda i Novog Sada, to je na severu prema Budimpešti. Završavamo do kraja ove godine novih 108 kilometara, što znači da ćemo imati ukupno 184 kilometara brze pruge, kada Mađari budu 2026. godine završili svoj deo pruge, a to je nešto malo više od 150 kilometara, imaćemo brzu prugu između Beograda i Budimpešte, stizaće se za nešto manje od četiri sata", rekao je Vesić.

Vesić je istakao da je i sa Evropskom unijom nedavno potpisan ugovor za igradnju pruge prema Nišu, dužine 230 kilometara, a grant EU je 610 miliona evra, dodajući da će se u narednom periodu raspisati sva tri tendera za nadzor.

"Prilika je za sve kompanije koje imaju iskustvo u izgradnji pruga da se jave na ovaj tender", rekao je on.

Ministar je podsetio i da je sa Vladom Severne Makedonije potpisan memorandum o nastavku pruge od Niša do Skoplja.