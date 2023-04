Kompanija Pink Media Group od samog nastanka, pre skoro 30 godina, nastoji da učestvuje u svim društveno-odgovornim akcijama, a neretko je i njihov pokretač. Kompanija „Novosti“ prepoznala je značaj ovih društveno-odgovornih i humanitarnih akcija kompanije Pink Media Group, zbog čega je Željku Mitroviću danas u Skupštini grada Beograda, uručena nagrada u sklopu manifestacije „Najplemenitiji podvig godine“, koja se održava već 60 godina.

Svakom akcijom, Željko Mitrović kao vlasnik najsupešnije kompanije u regionu, nastoji da pomogne svima kojima je pomoć neophodna, ali i da pozove sve kompanije i pojedince koji su u mogućnosti da slede njegov primer. Zbog svega navedenog, Željko je bio jedan od 20 dobitnika priznanja za najhumaniji podvig godine. O dobitnicima nagrade odlučivao je žiri na čelu sa Matijom Bećkovićem, a upravo je naš proslavljeni akademik uručio Željku ovo značajno priznanje.

- „Novosti“ već 60 godina dodeljuju ovo veoma prestižno priznanje „Najplemenitiji podvig godine“, tako da je uvek čast i zadvoljstvo biti dobitnik ovakvog priznanja. Ali, ono što je meni posebno drago je što je mojoj majci danas rođendan, i šta god joj budem rekao, ona će verovati da ovo ima nekakve veze sa njenim rođendanom i da je ovo moj poklon njoj, što i jeste. Ovo pominjem zato što je ona celog života imala jednu ideju i svi njeni ideali su bili sažeti u jednu osobu, a to sam ja. Ceo svoj život je uložila u mene. Sve ljude delim na dve velike grupe: one koji su za svoje ideale spremni da daju svoj život i one koji su za ideale spremni da žrtvuju druge. Moja majka, a i ja čini mi se, spadamo u ovu prvu grupu. Veoma sam zadovoljan i hvala žiriju na ovom veoma prestižnom priznanju – rekao je Željko i dodao:

- Imamo mnogo akcija, ali je svakako najpoznatija akcija „Letovanje za sve“, a od prošle godine i „Zimovanje za sve“ jer su ljudi osetljivi na decu bez roditeljskog staranja, pa je ona i najprepoznatljivija. Ali mi pored ove dve akcije imamo veliki broj akcija koje su usmerene na socijalno ugrožene pojedince i grupe. Neke akcije su vidljive, neke manje vidljive, ali možda i ne treba sve da bude vidljivo - rekao je Mitrović.

Podsetimo, pored akcija „Letovanje za sve“ i „Zimovanje za sve“, Željko Mitrović je organizovao i brojne druge događaje za decu bez roditeljskog staranja, opremao je nekoliko Beogradskih domova za nezbrinutu decu, pomogao je roditeljima prvih prirodno začetih četvorki u Srbiji, samohranoj majciNaci Mitrović i mnogim drugim porodicama. Važno je spomenuti i „Pinkov konvoj solidarnosti“ tokom najtežeg perioda – pandemije koronavirusa, kada je kompanija Pink Media Group uručila zaštitnu opremu medicinskim centrima u Srbiji, medijskim kućama, pripadnicima Policijskih jedinica i Komunalnoj policiji, ali i čuvarima u Zabeli. Još jedna akcija koja je ostvarena u doba pandemije koronavirusa, jeste i „Heroji Beograda“, u saradnji sa Gradom Beogradom. Kroz akciju „Heroji Beograda“ nagrađeno je 40 pojedinaca koji su u tim teškim vremenima pokazali humanost i solidarnost. Kompanija Pink Media Group i TV lica televizije Pink podržali su i akciju „Za tebe važno je“, o podizanju svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju.

Kompanija Pink Media Group nastaviće da svoj uticaj i sredstva usmerava na društveno-odgovorne i humanitarne akcije i svojim primerom pokaže put drugim kompanijama i pojedincima da se odluče na isto.