DANAS OBLAČNO I KIŠOVITO: Temperature do 13 stepeni, na planinama MOGUĆ SNEG!

U Srbiji će ujutro ponegde biti kratkotrajne magle, a u toku dana se očekuje umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Na planinama sneg. Uveče i noću na severu Srbije doći će do razvedravanja.

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 9 do 13 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će ujutro u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle.



U toku dana očekuje se umereno do potpuno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab, severoistočni.

Najniža temperatura oko 4, a najviša oko 12 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak će u većem delu Srbije biti pretežno oblačno. Kiša, a na planinama sneg, biće češći na jugu i jugozapadu Srbije, dok će u ostalim krajevima biti lokalna pojava. U Vojvodini pre podne pretežno sunčano.

U utorak će biti promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala s kratkotrajnom kišom. I u ponedeljak i u utorak će duvati umeren, na jugu i istoku Srbije, kao i na planinama povremeno jak severni vetar.

U sredu se očekuje umereno oblačno i suvo. Dnevne temperature će biti u daljem postepenom porastu pa će sredinom naredne sedmice dostići vrednosti od 15 do 20 stepeni.

Novo jače naoblačenje s kišom očekuje se u četvrtak krajem dana najpre na severozapadu Srbije, a u petak u svim krajevima uz zahlađenje i pojačan severozapadni vetar.

Na planinama sneg. U subotu se očekuje prestanak padavina, a u nedelju ponovo kiša, na planinama sneg.

