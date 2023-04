EKSKLUZIVNO ZA PINK - Potresne reči majke nestalog Aleksandra: Svi su mi rekli da to ne liči na Sašu...

Duže od dva dana nema ni traga ni glasa od mitrovčanina Aleksandra Jovanovića za kojim se intenzivno traga. Poslednji put viđen je u subotu, kada je izašao iz porodične kuće i otišao u nepoznatom pravcu, a roditelji strahuju jer se njegov nestanak poklapa sa prijavom da je NN lice skočilo sa mosta u reku Savu u Sremskoj Mitrovici.

Majka nestalog mladića, Biljana Vasilić, za TV Pink je rekla da je Aleksandar bio veseo mladić, maturant Tehničke škole, sa željom da nastavi dalje školovanje. Živeo je sa ocem kome je pripalo starateljstvo nakon razvoda i upravo joj je on javio vest o nestanku:

- Ja sam mislila da je on otišao kod druga, kao i svako dete što radi. Svi su mi rekli da to ne liči na Sašu - rekla je Biljana.

Posle njegovog nestanka postao je viralan skrinšot sa njegovog strima gde on piše: " Mislim Sava je brza, za dva dana dok me ne nađu, baj, ko se boji smrti, odoh do mosta".

Navodno, tome je prethodila svađa sa devojkom koja živi van Srbije.

- Čujem te stvari da se poklapa vreme kada je on izašao iz kuće oko devet i 45, kažu videli su dečka nekog mlađeg, da je skočio oko deset, da je imao crnu jaknu i da je dozivao pomoć- kaže uplakana i očajna majka.

Nezvanično, policiji je u isto vreme prijavljen nestanak još jednog lica.

Aleksandar je na sebi imao sivu treenerku, sivi duks, crnu jaknu i sive patike. Svako ko ima bilo kakvu informaciju o nestanku mladića može da se javi u najbližu policijski stanicu ili na broj telefona 0614246210.