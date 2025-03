'VI NEMATE PRAVO DA UĐETE U MANASTIR I VRŠITE ISTRAGU...' Roditeljima nestalog farmaceuta ovo izazvalo veliku sumnju: DA LI JE TO NORMALNO?!

Od nestalog farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša nema ni traga ni glasa od 10. juna prošle godine, potraga nije dala nikakve rezultate.

"Moj Milan je tog 10. juna prošle godine oko 8.10 sati odveo ćerku u vrtić. Svratio je i do mene i rekao: "Majko, donosim neku ćebad i zimske stvari da mi opereš"... Pitala sam ga da li je gladan, a on mi je rekao da nije i da je već jeo... Od tog dana od mog sina nema ni traga ni glasa... Da je danas ovde sa nama, proslavili bismo mu 42. rođendan, zajedno, uz tortu kao što smo to svake godine radili...

Ovim rečima je svoju bolnu ispovest započela Marica Đorđević, majka nestalog farmaceuta iz Niša Milana Đorđevića (42) koji je poslednji put viđen 10. juna prošle godine. Nakon toga mu se na izletištu Bojanine vode kod Niša gubi svaki trag i od tada traje potraga za njim.

Ovako je tekla potraga za nestalim farmaceutom:

Pozivi bez odgovora

- Moj sin je 10. juna oko 11.45 supruzi poslao poruku da neće stići da na vreme uzme ćerku iz vrtića i da ona to uradi. Rekao je da ima obaveze na poslu, a sećam se i da je sina trebalo oko 18 sati da vozi na neki rođendan. Međutim, malo kasnije je pozvao brata i zamolio ga da odvede dečaka na rođendan jer on, navodno, nije mogao da stigne zbog posla - priča Marica kroz suze.

Kaže da joj je to bilo čudno, a nakon što je više njenih telefonskih poziva Milanu ostalo bez odgovora, ona je o tome obavestila drugog sina koji je odmah pozvao Milanovu suprugu kako bi policiji prijavili Milanov nestanak.

- Pomoću Milanovog pametnog sata sin je otkrio da se njegov mobilni nalazi 19 kilometara od Niša. Zatim je pozvao drugove, poznanike i prijatelje i dogovorili su se da se podele u dve grupe. Jedni su ga tražili prema Susićevu, Kamenici i nedaleko od konjičkog kluba, dok su drugi pretraživali put ka Bojaninim vodama. Kada su se popeli na planinu moj sin je video parkiranu Milanovu "škodu" i odmah ga je pozvao na telefon, ali uzalud - priča Marica.

Brišući suze, Marica nastavlja da prepričava dane koji su zauvek promenili život njoj i njenoj porodici...

- Na teren je izašla policija i potraga je počela još u toku noći. Ujutru se priključilo skoro 100 ljudi iz Niša i svi su došli kako bi ga tražili. Samo iz Milanove firme niko nije došao, niko nije pozvao, niko se nije pojavio do dana današnjeg. Jedino je šef jednog dana zvao zbog kinoprojektora, zbog platna...

Delovao uznemireno - Glasan razgovor ispred zgrade Marica je ispričala i da je Milanova drugarica, nekoliko sati pre nestanka njenog sina, videla Milana kako telefonom priča ispred svoje zgrada. - Rekla mi je da je bio jako glasan i da misli da se raspravljao sa nekim, jer je delovao jako uznemireno. Tu sam posumnjala da je možda taj razgovor bio okidač za njegov nestanak, s obzirom na to da je Milan uvek smiren i retko kad ste ga mogli čuti da povisi ton - rekla je majka Marica.

Pripadnici odeljenja za forenziku našli su u Milanovom automobilu službeni i privatni telefon, laptop, tablet, kao i njegov novčanik u kome je bila i lična karta.

- Veliki muški sat je bio u kaseti u njegovom autu, ali ga forenzika nije našla. Posle uviđaja je došao Milanov šef s koleginicom i sat vremena posle istrage su odvezli auto! Da li je to normalno? Kako su to kola odmah odvezli u firmu? Posle tri dana su nam javili da je njegov ručni sat u kaseti.

Borio se s nesanicom Ovakav sled događaja kod Milanove majke je izazvao veliku sumnju. Zato je odlučila da prečešlja sve moguće lokacije na kojima bi njen sin mogao da bude, među njima su i dva manastira koja su nedaleko od mesta njegovog nestanka. - Bila sam u manastirima Divljenje i Veta i jedan monah mi je rekao: "Vi nemate pravo da uđete u manastir i vršite istragu" - rekla je Marica. Ona se u razgovoru za Kurir prisetila i da se Milan nekoliko dana pre nestanka borio s nesanicom i da je imao pomalo čudno ponašanje. - Rekao je svom starijem bratu i kumu u poverenju da ima neki problem. Kada su ga pitali o čemu se radi, on je odgovorio da će im reći kada ga bude rešio!

Autor: Aleksandra Aras