Osam meseci misterije: Milana tražila porodica, prijatelji, policija, u potragu uključeni psi i dron....

Misterija vezana za nestanak farmaceuta Milana Đorđevića (41) iz Niša traje punih osam meseci. On je tog kobnog dana, službenim automobilom otišao s posla, vozilo je nađeno na Bojaninim vodama u blizini Niša, ali od njega ni traga ni glasa. Roditelji sumnjaju da je otet.

Milana Đorđevića, farmaceutski zastupnik posljednji put je viđen 10. juna oko 11:30 sati, kada ga je kamera jedne privatne kuće u Jelašnici snimila. Nakon toga, Milanov nestanak postaje potpuna misterija.

Njegova porodica je, u večernjim satima, pronašla njegov službeni automobil ispred Planinarskog doma na Bojaninim vodama, nedaleko od Niša, jer se nije javljao na telefon. U vozilu su pronađeni i privatni i službeni mobilni telefoni, ali sam Milan je nestao bez traga. Toga dana bio je na poslu, a od trenutka nestanka prošlo je skoro osam meseci, a istraga još nije dala odgovore.

Poslednji put kad je Milan Đorđević viđen bio je kod majke Marice da bi poslao neke mejlove.

- On je otišao od mene oko pola 10. Ušao je kod doktorke u 10.30 sati, što ne liči na njega jer je imao zakazano u 11 sati, a kamere su ga snimile 25 minuta kasnije na putu za Bojanine vode. Ništa nije ukazivalo da će išta da se dogodi tog dana. Telefoni su, istina, bili na veštačenju pet nedjelja u Beogradu, bazne stanice nisu ništa pokazale, i ja teško u to mogu da poverujem. Nešto tu ima što ne znamo. I inspektorima sam rekla da on sam nije mogao da ode gore, ni da siđe. Sad idem po nekom redosledu događaja i logički razmišljam. Njega su kamere snimile u 11.25, to znači da je nestao u ta dva sata. Neko ga je zvao kada je izašao odavde, od mene. Kažu da je digao ruku na sebe, ali zašto bi išao čak na Bojanine vode, u planinu? To je besmisleno - priča majka Marica, koja navodi da je dan pre nestanka Milan rekao da se sprema za odlazak na rođendan u niški restoran, kao i da posle nema većih obaveza.

Kamere su navodno snimile Milana i u selu Studena.

- Lepo se vidi da vozi bezbrižno kroz selo. Stavio je ruku, u stvari lakat, na otvoren prozor. Nije bio nešto napet, nego potpuno opušten. Negde oko 11.45 poslao je poruku da ne može da ode po dete u vrtić. I vidi se na kamerama da ništa nije očekivao tog dana. Ili se s nekim dogovorio da se vidi gore, al' što bi se bilo s kim viđao u planini, na više od 10 kilometara od Niša? Policija ima sve registracije svih automobila koji su tog dana prošli tamo, i ništa. Mada kažem, sam nije mogao da siđe s planine, a da ne bude uočen. Sumnjam da je iz nekog razloga on s planine odveden nekud! Ne mogu ništa da tvrdim jer nemam dokaze za tako nešto, ali na tako nešto mi sve liči! On je prebačen iz kola u kola i nekud odveden! Istina je, nema tragova koji bi to potvrdili, ali nema drugog objašnjenja za ovo što se dešava - priča majka Marica.

Devojčica videla momka koji zaključava automobil

Milanova majka Marica rekla je da je ćerka njene prijateljice videla momka koji zaključava automobil.

- Jedna prijateljica mi je rekla: "Zamisli, Maki, prijateljica mi je ispričala da je njena ćerka prepoznala priču i da je 10. juna bila na Bojaninim vodama. Kaže da je videla dečka koji zaključava kola." Mi smo hteli da uspostavimo kontakt s njom, ali su nam rekli da devojčica nije bila 10, nego 11. juna na Bojaninim vodama. Pretpostavljam da ne žele da ulaze u taj krug svedočenja i slično. Mislim da se Milan dogovorio da se vidi s nekim u 12 sati. On ništa nije očekivao, imam utisak da je namamljen u klopku i otet na prepad - rekla je Marica Đorđević.

Roditelji su kasnije saznali da je Milan planirao da nakon sedam godina promijeni firmu za koju je radio, ali ova informacija nema veliki uticaj na istragu koja je postala najveća misterija juga Srbije u 2024. godini.

Autor: Dalibor Stankov