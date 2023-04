Ne tako davno, mnogi su zbog cene peleta odustajali od ove vrste grejanja koja u Sbiji postaje sve popularnija poslednjih godina. Prošle godine pred sezonu cena peleta išla je i preko 40.000 po toni. U nekim momentima i ponuda je bila problematična, a sada je pelet značajno pojeftinio na srpskom tržištu. Jeftinije je i ogrevno drvo.

Tako je potražnja za peletom od početka marta drastično skočila. Cena je niža za 7.000 do 10.000 dinara po toni, i prodaje se od 30.500 do 36.000 dinara.



poznavaoci prilika na tržištu i trgovci ukazuju da je sada pravo vreme za nabavku peleta i ističu da ga ima dovoljno. Vlasnik jednog beogradskog stovarišta, Saša Petrović, kaže da cena tog ogreva više neće padati.

- Od početka marta je veliki odziv za kupovinu peleta - kaže za "Novosti" Petrović. - Već mesec i po dana cena je niža za 7.000 do 10.000 dinara po toni i košta od 30.500 do 36.000 po toni. Neće doći do još jednog pojeftinjenja. Ukoliko od maja bude poskupela struja za privredu kao što se najavljuje, to će povećati troškove proizvodnje i onda se može očekivati da će da poraste i cena peleta. On navodi da na našem tržištu trenutno, osim iz srpskih kompanija, ovog ogreva ima i uvezenog iz Crne Gore i Hrvatske. Neobično je da je taj pelet iz regiona malo jeftiniji, za oko pet odsto, u odnosu na domaći. Razlog je, verovatno, što su kod njih troškovi proizvodnje niži.

Jeftinije i ogrevno drvo

- I ogrevno drvo je pojeftinilo, ali značajno manje nego pelet.

- U Beogradu košta oko 10.000 dinara, a u unutrašnjosti se kreće od 7.500 dinara do 10.000 dinara. To je pojeftinjenje od 700 do 1.200 dinara, zavisi sve od regiona. Sada imamo paradoksalnu situaciju da su cene peleta u velikim gradovima niže, a ogrevnog drveta više, a u unutrašnjosti je obrnuto.



Kako objašnjava, jedan od razloga zašto drvo sporije pojeftinjuje je što ga na stovarištima još ima iz perioda kada je nabavka bila skuplja, a i potražnja industrije za ovom sirovinom je izuzetno visoka. Sada proizvođači mogu da biraju kome će prodati drvo. On ističe i da su fabrike peleta sada izuzetno opterećene zalihama i da izvoz ide otežano jer je cela Evropa krcata tim ogrevom.

Kod "Srbijašuma" drvo 5.269 dinara

Grašani će ove godine moći da kupe ogrevno drvo direktno od "Srbijašuma" po ceni od 5.269 dinara za kubik, što je znatno povoljnija cena nego na mnogim stovarištima. Kako ističu iz tog javnog preduzeća, potrošači mogu da budu mirni, jer ogreva ima dovoljno i ne postoji nijedan razlog da bude skupo kao prošle godine. "Srbijašume" i Savez penzionera Srbije, koji zastupa interese 169 udruženja penzionera, potpisali su sporazum o saradnji.

- Mi ćemo nastojati da u što kraćem roku odgovorimo, kao što smo i prethodnih godina uspevali, na sve zahteve, bar što se tiče penzionera, invalida i ratnih boraca - istakao je v. d. direktora JP "Srbijašume". - Biće dovoljno i za fabrike peleta. Vreme nam ide naruku. Malo je april krenuo kako ne valja, ali su prva tri meseca, što se tiče proizvodnje, među najjačima od kada postoji javno preduzeće.

