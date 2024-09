POJEFTINIO OGREV U SRBIJI: Ponuda nikad bogatija, a cene znatno niže nego prošle godine! Prodavci ga daju čak i na rate

Iako se leto ne predaje, mnoga domaćinstva već su obezbedila ogrev za zimu, razlog za to je da su drvo i pelet jeftiniji u odnosu na prošlu grejnu sezonu.

Zbog blage zime, građanima su ostale zalihe, pa se prodavci na jugu Srbije žale da im je posao značajno opao. Ponuda je dobra, cene niže, ali je kupaca manje. Kupuju se i manje količine, mnogi su se snabdeli još u maju ili junu, sada tek poneko pita za ogrev.

- Pa verovatno što je slabija zima bila ove godine. I pelet je jeftiniji. Ove godine je sad 6.000, ima neko ko daje manje, a prošle godine je bilo oko osam - rekao je prodavac ogrevnog drveta Nemanja Jovanović.

- Zato što ima puno prodavaca, ne znam, slabija zima - kaže još jedan prodavac ogrevnog drveta Milan Kostić. U Nišu se kubik ogrebnog drveta prodaje najviše za 7.000 dinara. Jeftiniji je nego lane, ali je i ovde potražnja manja. - Ja sam ovo uzeo za sledeću godinu, jer imam od prošle godine suva drva. Blage zime, inače sam trošio uvek po pet, šest metara - rekao je meštanin Jovica Cvetković.

- Pa to je sve ostalo. Ja sam istrošila samo četiri kubika, ovo pet mi je ostalo - rekla je Ljubinka Đorđević.

Potražnja za peletom

Ponovo se traži pelet, jer je cena značajno pala u odnosu na prošle grejne sezone. Prodavac peleta Deni plus Daniel Stojanović kaže da su cene od 24.000 do 27.000 po toni, u zavisnosti od proizvođača, a da su prošle godine su bile 33.000-34.000.

On je naveo da je ponuda dobra i da ima dosta na zalihama.

- Manje kupuju, zime su bile dosta blage i svima je ostalo - rekao je Stojanović. Oni koji koriste ugalj ove sezone platiće ga 25 odsto više po toni. Kada se to sve saberе sa troškovima transporta, cena za lignitne vrste je od nekih 15.000 do 19.000 dinara, a za mrki ugalj za kotlove je od 19.000 do 25.000 dinara. Zbog vremena koje je bilo kako je bilo, znači sad tek počinje prava intenzivna potražnja za ugljem u delu snabdevanja većih potrošača - kaže distributer uglja Monicom ad Slaviša Stojković.

Za manje potrošače predviđene su olakšice - prodaja na rate. Da bi uštedeli, neki se snalaze kombinovanjem više energenata. Sve više građana ulaže i u bolju izolaciju, a svima na ruku svakako idu sve toplije zime.

