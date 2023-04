POSAO ZA KOJI MALO LJUDI ZNA, A SVE JE TRAŽENIJI: Za sada ih banke OBAVEZNO imaju, ali uskoro će biti u svim sektorima

Zakon za sada obavezuje samo banke da imaju komplajense, iako potreba za njima postoji i u drugim delatnostima poput farmaceutske ili vojne industrije.

Zanimanje komplajensa koje je dugo popularno u svetu u resavanju problema u kompanijama, sve cesce je trazeno i u srbiji. Oni imaju zadatak da vode racuna da poslovanje kompanije bude usklaeno sa zakonima, profesionalnim i etickim standardima. Prepoznaju rizik i eliminisu ga. Savetuju i kontrolisu menadzment da li su odluke koje su doneli dobre. U slucaju da su odluke stetne finansijski ili po ugled kompanije, u rukama imaju mehanizme da nateraju menadzment da promeni odluku.

"Ne bismo bas rekli da smo toliko vazni, ali ja bih rekla da jesmo nuzni za odrzivo poslovanje. Posto oblasti kojima se bavi komplajns sluze pre svega da se organizacije usklade sa nekim visokim etickim vrednostima u poslovanju, a to je neophodno da bismo odrzali poverenje nasih klijenata", objasnjava Marija Kicovic, direktorka kontrole usklaenosti poslovanja "unikredit banke".

Za sada, zakon obavezuje samo banke da imaju komplajense, iako potreba za njima postoji i u drugim delatnostima poput farmaceutske ili vojne industrije. U hrvatskoj su otisli korak dalje, te je pored interne revizije u javnim preduzecima obavezno da postoji osoba koja vodi racuna o usklaenosti poslovanja.

"mislim da idemo ka tome i da ce to biti prepoznato zato sto je ovo jedna funkcija buducnosti. Komplajens u svakoj kompaniji pokazuje stepen razvitka te kompanije i pokazuje stepen korporativne kulture kompanije", istice milos bogdanovic, predsednik udruzenja za usklaenost u poslovanju.

Briga komplajensa nisu samo poslovanje kompanije, njena reputacija i cuvanje brenda, vec i korisnici usluga.

"Iako su to nekada suprotstavljeni interesi, suprotstavljene strane i kupac i prodavac su na istoj strani, a to je da taj kupac sutra opet doe kod nas i da kupi proizvod, da cena za koju smo hteli da prodamo proizvod bude stvarno ona koju smo naplatili, a ne neka veca, jer sve to zajedno je interes i pojedinca i kompanije pa i drustva u celini", dodaje bogdanovic.

Posao je kompleksan i trazi znanja iz raznih oblasti. Zahvaljujuci pokretanju specijalistickih studija na pravnom fakultetu prvi put srbija ce dobiti 65 strucnjaka za usklaenost u poslovanju, a u oktobru beograd ce biti domacin strucnjacima iz te oblasti iz regiona.

