'ŽELIM DA OBJASNIM SNIMAK...' Oglasila se sestra iz Narodnog fronta koja je snimala gole žene u sali i sve prenosila uživo

Medicinska sestra iz GAK "Narodni front" koja je na TikToku objavljivala uživo sve što se dešava u operacionoj sali ove zdravstvene ustanove objavila je svoju stranu priče na Tik Toku i navela da je snimak nastao nenamerno.

- Želim da objasnim uzivo snimak koji je emitovan sa mog profila u periodu od 04 do 05h dana 26.04.2023. Snimak je nastao nenamerno. U noćnom dežurstvu svi smo svesni da je zabranjena upotreba mobilnog telefona u sali, ali kako su nas pozvali za hitan carski rez, samo sam telefon ostavila prislonjen o rešetku za rukavice, nesvesna da se upalila kamera koja je prenosila uživo prenos na Tik Toku. Pre poziva u salu smo gledali Tik Tok i to je poslednje ostalo uključeno. Iz snimka se vidi da niko u sali nije bio svestan da odloženi telefon vrši prenos uživo. Snimak je nastao spontano. Osim pacijenta, vidim se i ja gde se spremam za operaciju i učestvujem u istoj. Ja se izvinjavam pacijentu kojoj je povređena privatnost, pacijentkiniinoj porodici kao i široj javnosti. Ja sam medicinska sestra - instrumentarka unazad 14 godina i ceo svoj radni vek gradila odnos izmedu pacijenta i medicinske sestre na principima sestrinske etike i prema dobrim pravilima struke. Najiskrenije mi je žao što je nastao uživo prenos jer moje aktivnosti na Tik Toku su bile usmerene uglavnom na moju porodicu, prijatelje i na edukativni sadržaj koji ni u jednom videu nije sadrzavao podatke o ličnosti niti bio u suprotosti sa medicinskom etikom. Još jednom, ponavljam da mi je duboko žao i da se iskreno izvinjavam pacijentkinji, njenoj porodici, klinici koja me hrani, svim svojim kolegama celokupnoj javnosti - navela je.

