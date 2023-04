Na snimcima i TEK ROĐENA BEBA! Šta je sve na Tik Toku objavljivala medicinska sestra iz Narodnog fronta?

Medicinska sestra iz GAK "Narodni front" koja je na TikToku objavljivala uživo sve što se dešava u operacionoj sali ove zdravstvene ustanove je suspendovana.

Osim što je objavljivala instrumente koji se koriste u sali, ona je objavljivala i kako se daje anestezija, slike mama sa bebama, čak i momenat tek izvučene bebe, neokupane, nakon carskog reza.

Za pojedine intrumente do detalja je objašnjavala kako se koriste. Na primer, na pitanje pratioca kako se zovu dva instrumenta sa plavom drškom ona bi odgovorila:

- Kada se uđe na mesto gde treba kači se jedna strana tračice na sam vrh ovog instrumenta. Uvlači se unutra i isto tako sa druge strane onim suprotnim - napisala je na ona jednom od snimaka na kojem su prikazani instrumenti za vaginalnu histerektomija

Objavila je i snimak kako anestetičarka sprema spinalnu aneeteziju za carski rez, kako izgleda prvi dodir majke i bebe, odmah nakon porođaja, takozvani dodir koža na kožu, ali i tek izvađeno dete iz majčine utrobe.

U GAK "Narodni front" su rekli da je Uprava zgrožena i najstrožije osuđuje postupak medicinske sestre, koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Jellena, a širi snimke iz operacione sale na društvenim mrežama, odnosno uživo ih prenosi iz operacione sale Klinike, kažu za Telegraf.rs u ovoj klinici.

- Istovremeno se zahvaljujemo svima koji su nam blagovremeno ukazali na ovakvo dešavanje, da bi smo mogli promptno da reagujemo i preduzmemo sve neophodne mere da se tako nešto nikad ne ponovi. Medicinska sestra koja je napravila ozbiljnu povredu radnih dužnosti i obaveza kao i profesionalne etike je odmah po hitnom postupku suspendovana, a pokrenut je i disciplinski postupak - kažu u Forntu i dodaju da mera zabrane upotrebe mobilnih telefona u porodilištu i operacionoj sali i dalje na snazi.

Reagovala je i ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić, koja je istakla da niko nema pravo da snima pacijente i da zalazi u njihovu intimu, i pozdravila odluku direktora GAK-a da se ona suspenduje.

- Zgrožena sam činjenicom da je jedan zdravstveni radnik došao na ideju da prenosi ono što se dešava u operacionoj sali na Instagramu, Tik-toku ili bilo kojoj društvenoj mreži na internetu. Lično mislim da takva osoba treba da da prođe ponovo procenu Medicinu rade da li je sposobna da radi u takvim uslovima. Pozdravljam odluku direktora Mikovića da se ona suspenduje - kazala je prof. dr Grujičić.

Ona je napomenula da za dalje korake moramo se postupati kako nalaže Zakon o radu kako se ne bi došlo u situaciju da se na kraju sestri koja je sve ovo uradila plaća odšteta.

- Bukvalno sam zgrožena, i osuđujem to što je uradila. Nikada mi takva ideja ne bi pala na pamet, to je intima svakog pacijenta, niko ne sme da ih snima bez obzira na to da li im se vidi lice ili ne - rekla je ministarka zdravlja i kazala da je čudi da niko to nije prijavio ko je primetio da ona snima.

