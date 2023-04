Isplivao je jezivi snimak iz GAK Narodni front i društvene mreže su eksplodirale. Naime, video nije krišom snimio neki pacijent ili posetilac, nego ni manje ni više jedna instrumentarka. Ona je na svom profilu na Tik Toku uključila "lajv" gde je uživo prenosila porođaj jedne trudnice.

Instrumentarka radi u Narodnom frontu i redovno na svom profilu na jednoj društvenoj mreži deli vrlo intimne trenutke iz beogradskog porodilišta.

Hajde malo da popricamo o ovoj zeni. Ovo sta ona kaci i sta ona snima je zločin! Ženu u najranjenijem stanju snima za lajv na tiktoku zarad giftova i pregleda.. Šta je ovo Srbijo? Telefon u operacionoj sali i tiktok lajv za vreme porodjaja??? Zna li žena koja je radjala ovo??! pic.twitter.com/BeNtxc9Gxn — depresivna sirena (@ekxekk) 26. април 2023.

OGLASILA SE UPRAVA GAK - Uprava Ginekološko akušerske klinike "Narodni front" je zgrožena i najstrože osuđuje postupak medicinske sestre (live prenos iz operacione sale Klinike), a istovremeno se zahvaljujemo svima koji su nam blagovremeno ukazali na ovakvo dešavanje, da bismo mogli promptno da reagujemo i preduzmemo sve neophodne mere da se tako nešto nikad ne ponovi. Medicinska sestra koja je napravila ozbiljnu povredu radnih dužnosti i obaveza kao i profesionalne etike je odmah po hitnom postupku suspendovana, a pokrenut je i disciplinski postupak - napisali su iz GAK Narodni front i napomenuli da je mera zabrane upotrebe mobilnih telefona u porodilištu i operacionoj sali i dalje na snazi.

Ginekolog GAK Narodni front Vanja Milošević istakao je da je pomenuta situacija iznenađenje za sve, navodeći da je mislio da ovakve situacije nikada neće biti tema razgovora.

- Drago mi je da su se svi oglasili, i uprava i ministarka... Ja imam pravo da govorim o ovome, a to je više obaveza da se u ime cele klinike izvinim celoj javnosti za ovaj nemio slučaj. Imamo tri najvažnije grane u medicini... To je mera, etika i stručnost - rekao je Milošević.

Vas niko ne tera da idete u Narodni front, tamo se 8.000 trudnica porodi tokom godine, i ovaj slučaj ne sme da baci ljagu na našu kliniku, dodao je Milošević.

- Veliki broj nije zato gde se nalazimo, već zbog stručnosti koju imamo, godina tokom kojih radimo, i svega. Došli smo do toga da treba da sumnjamo u postupke ljudi kojima smo poklonili poverenje - naveo je doktor.

Kako je naveo Milošević, rijalitija ima svuda, a zadnja instanca jeste operaciona sala.

- Važno je reći da su mobilni telefoni zabranjeni u operacionoj sali, i tačka. Ja sam mislio da su medicinski radnici svesni da to ne sme da se radi. Ja kažem da je to bilo loše, nedopustivo, ali hajde da iz svega ovoga izvučemo pouku, a ne da bacamo ljagu na celo zdravstvo - rekao je on potom.

Advokat Predrag Savić istakao je da je porođaj jedan od najlepših događaja u životu, a u ovom slučaju je postao gnusan događaj, pravno interesantan.

- Svako ko objavljuje tuđe spise i portrete..., mora biti kažnjen. Tu imamo zadiranje u privatni život, i ovde imamo sve to. Ovde imamo ili zatvor ili novčanu kaznu. Mislim da ministarstvo i tužilaštvo moraju da reaguju - dodao je advokat, pa nastavio:

- Zdravstvena ustanova odgovara solventno sa ovom ženom, i može da bude kažnjena visokim kaznama jer je urađeno sve što je urađeno. Zbog zaposlene, zbog nekontrole, zbog toga jer je unela telefon u prostorije gde je to zabranjeno - naveo je Savić.

