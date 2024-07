Vučević: Vlada sutra o hitnoj nabavci opreme za klimatizaciju u GAK Narodni Front

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević najavio je da će vlada sutra na sednici doneti zaključak o hitnoj nabavci neophodne opreme za klimatizaciju u porodilištu Narodni front.

"Juče sam dobio objašnjenja ministra (Zlatibora) Lončara o kvaru na tom centralnom razdelnom uređaju za hlađenje u porodilištu i vlada sutra na sednici donosi zaključak o hitnoj nabavci te opreme i verujem da ćemo u najkraćem mogućem roku tu stvar popraviti", rekao je Vučević.

On je dodao i da nema informacije da taj problem postoji u još nekom porodilištu ili bolnici.

Vučević je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše medijske navode da nije radilo hlađenje u GAK Norodnim front i da li ima tih problema i u drugim porodilištima.

Dodao je da neće davati objašnjenja da li je to tehnički moglo da se desi ili nije smelo da se desi.

"Neću davati odgovor - znate šta, te stvari se dešavaju, jer će to odmah biti dovedeno u kontekst neke ravnodušnosti i nebrige. I nas je zabrinula ta vest i zato smo doneli odluku da po najkraćim procedurama, da opet ne bi neko rekao da smo nešto radili protiv zakona, da to bude otklonjeno. Nemamo informaciju da u drugim porodilištima i bolnicama ima takvih problema", rekao je Vučević.

On je dodao i da su ovi klimatski uslovi sa visokim temperaturama vrlo izazovni za sve tehničke uređaje i za ceo sistem, ne samo kod nas nego svuda u svetu.

"To je prosto realnost, a mnogo toga moramo da ulažemo i dalje, to samo pokazuje da nas mnogo posla očekuje u pogledu kupovine medicinske opreme, povećanje plata za zdravstvene radnike i za nemedicinsko osoblje koje radi u zdravstvenom sistemu, već i sve sisteme. Očekujem u najkraćem mogućem roku. Govorim o satima i danima da bude rešan problem oko klimatizacije u porodilištvu. To je zadatak Ministarstva zdravlja i zato će vlada sutra po najjednostavnijim, najbržim procedurama nabaviti uređe za klimatizaciju", rekao je Vučević.

Autor: Marija Radić