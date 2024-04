Vučević: Nova vlada u narednih sedam dana

Mandatar za sastav Vlade Srbije, dosadašnji ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da će nova vlada biti izabrana u narednih sedam dana.

On je sinoć u Banjaluci rekao da se ubrzo posle toga očekuje zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske (RS).

Vučević je naglasio da su mir i stabilnost u regionu nacionalni interes Srbije i RS, dodavši da je obaveza Srbije da dalje jača i da vodi računa o RS.

- To je jedan od zadataka i to ćete čuti u mom ekspozeu, u kome će se poseban deo odnositi na region, a deo na RS - rekao je on novinarima u Banjaluci.

Vučeviću je na svečanoj akademiji podom Dana grada uručeno najveće priznanje Ključ grada s poveljom „Počasni građanin Banjaluke“.

On je danas u Banjaluci razgovarao i sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović i premijerom RS Radovanom Viškovićem.