VUČEVIĆ O PREDLOGU ZA VRAĆANJE SMRTNE KAZNE: Vlada će razmotriti svaku inicijativu, pa i tu, imam nešto uzdržaniji stav!

Mandatar za sastav vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je povodom najave podnošenja inicijative o vraćanju smrtne kazne da Srbija razume šta su njene obaveze kao članice Saveta Evrope, ali da će svakako razmotriti svaki zahtev građana.

Vučević je istakao da razume emocije građana, ali da kao advokat ima uzdržaniji stav po pitanju uvođenja smrtne kazne, dodajući da se sve mora dobro proceniti i onda doći do konkretnog i stručnog odgovora.

On je kazao da će razmotriti i dati odgovor javnosti na ovaj predlog čim se formira vlada i kada dobiju inicijativu predsednika Republike o vraćanju smrtne kazne.

"Razumem emocije građana. I sam sam roditelj. Dozvolićete mi da kao advokat možda imam nešto uzdržaniji stav i da uvek pokušavam da razumem sve ono što su nas učili na Pravnom fakultetu. Naravno da razumemo šta su naše obaveze kao članice Saveta Evrope, ali će vlada svakako razmotriti svaku inicijativu, pa i tu", rekao je Vučević.

Vučević je rekao da nema dilemu da bi u ovom trenutku većinska Srbija podržala da se za ta najteža krivična dela vrati smrtna kazna, međutim, kako kaže, mora dobro da se proceni, dobro da se razume i onda će biti dat vrlo konkretan i stručan odgovor "vodeći računa da ničije pravo i slobodu ne povredimo, da se ni o koga ne ogrešimo, da čujemo i struku, da razumemo očekivanje javnosti i, naravno, da ne ugrozimo političke pozicije Srbije u međunarodnim institucijama".

"Baš sa tim Savetom Evrope nas čeka pakao oko prijema tzv. Kosova (u tu međunarodnu instituciju). Moramo da razumemo sve okolnosti koje nas okružuju, ali mi kao vlada smo obavezni da razmatramo predloge predsednika Republike i ja sam siguran da će većina članova vlade biti za to. Pitanje je šta Srbija može da uradi i kako to možemo da uradimo. Ako bi se i promenio Krivični zakonik to je za ubuduće, ne može ići retroaktivno", rekao je Vučević.