TRI TROPSKA TALASA, JAKE NEPOGODE... Meteorolog dao detaljnu dugoročnu PROGNOZU ZA LETO - Spremite se za pravi vremenski rolerkoster

Meteorolog Ivan Ristić za Informer.rs dao je detaljnu dugoročnu vremensku prognozu za leto, a prema trenutnim izgledima vremena za jun, jul i avgust ovo leto imaćemo više kiše, a manje sušnih dana.

Meteorolog Ristić ističe da će najveći uticaj na vremenske prilike u predstojećoj prolećno-letnjoj sezoni imati Azorski anticiklon, odnosno polje visokog pritiska iznad Atlantskog okeana, sa centrom iznad Azorskih ostrva, koja se nalaze zapadno od Španije i Portugalije.

Talasi svežeg i vlažnog atlantskog vazduha kretaće se po obodu ovog anticiklona preko zapadne i srednje Evrope dalje na istok, izazivajući prolazna naoblačenja, osveženje, kišu, pljuskove, ali i lokalne nepogode praćene grmljavinom i gradom. Prethodne godine na vreme je u velikoj meri uticao afrički anticiklon koji je sa severa Afrike doneo na evropski kontinent suv i veoma topao vazduh i izazvao sušu, velike vrućine i česte požare. Ove godine se u više navrata očekuje uticaj afričkog anticiklona, ali vrlo kratko, tako da će vreme na evropskom kontinentu biti u granicama normalnih kolebanja bez dužih sušnih perioda i dužih toplotnih talasa. Najtoplije sa najviše sunčanih intervala i najmanje padavina biće kao i svake godine u Španiji, Grčkoj i Turskoj - objašnjava meteorolog i dodaje:

Na vreme u našoj zemlji takođe najveći uticaj imaće Azorski anticiklon, tako da će se talasi vlažnog i svežijeg vazduha kretati preko naše zemlje donoseći naoblačenje, osveženje, kišu ali i lokalne nepogode praćene grmljavinom, jakim vetrom i gradom. Nepogode će biti najizraženije na samom kraju toplotnih talasa koje će usloviiti afrički anticiklon donoseći suv i veoma topao vazduh i temperature blizu 40°C.

Prognoza vremena u Srbiji po mesecima Metorolog Ristić ističe da nas prema sadašnjim izgledima vremena za predstojeće leto očekuju tri toplotna talasa. U junu, julu i avgustu biće oko 20 dana sa temperaturuama oko ili iznad 30 stepeni Celzijusa, a količina padavina biće u granicama normalnih vrednosti za leto.

MajPrva polovina maja promenljiva, smena sunca i oblaka povremeno sa kišom, pljuskovima kiše ponegde grmljavinom i gradom. Jutarnja temperature od 7°C do 12°C dok će se najviša dnevna kretati od 17° do 22°C početkom i 20°C do 25°C sredinom meseca.Krajem druge i početkom treće dekade stabilizacija vremena i dalji manji porast temperatura koje će oko 20. maja biti između 23°C i 28°C, dakle prave prolećne. Kraj maja i prva dekada juna ponovo više oblaka a manje sunca povremeno sa kišom jutarnje temperature u ovom period biće od 11°C do 15°C a najviše dnevne od 23°C do 27°C.

Jun

Prva dekada juna donosi nestabilno vreme uz više oblaka, a najviše dnevne temperature u tom periodu biće između 23- 27°C.U trećoj dekadi juna očekuje prvi toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 30°C do 35°C. Toplo i lepo vreme potrajaće do 5. jula kada će doći do promene vremena praćeno kišom, pljuskovima kiše lokalno nepogodama i gradom.

Jul

U prvim danima jula meseca očekuju se pljuskovi i nepogode, a do sredine jula biće promenljivo temperatura će biti u granicama proseka za mesec jul i kretaće se od 15°C do 19°C u jutarnjim i 25°C do 30°C u popodnevnim časovima.Tokom treće dekade jula puno sunca, a malo oblaka najviše dnevne temperature preko 30°C, najtoplije će biti oko 24. jula sa najvišom dnevnom temperaturom od 35°C do 40°C.AvgustAvgust će početi manjim osveženjem koje će nam prijati nakon toplotnog talasa tokom treće dekade jula. Treba napomenuti da se nakon vrlo visokih temperatura mogu desiti jake lokalne nepogode praćene nepogodama koje mogu naneti kako štetu usevima tako i ljudima, zato treba biti oprezan na samom kraju toplotnih talasa.