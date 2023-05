DANAŠNJI DAN ISKORISTITE MAKSIMALNO! OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI - Poznato kakvo nas vreme očekuje drugog dana praznika, stiže i OLUJNI vetar

U Srbiji do kraja sedmice biće promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske oluje

U severnim i zapadnim predelima Vojvodine, u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije u utorak, 2. maja će biti umereno do pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U ostalim predelima Srbije biće suvo, na jugoistoku, istoku i severoistoku sa sunčanim intervalima, ponegde čak i sunčano, navodi u najnovijoj prognozi meteorolog Đorđe Đurić.

Duvaće umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima i preko 80 km/h. Jutarnja temperatura od 6°C na jugu do 14°C na severu Srbije i u košavskom području, a maksimalna dnevna biće od 18°C na jugozapadu do 24°C na severoistoku Srbije.



U Beogradu u utorak umereno do pretežno oblačno i toplo. Duvaće jak, na udare i olujni istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 14°C, maksimalna dnevna 22°C.



Vreme do kraja sedmice

U Srbiji do kraja sedmice biće promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske oluje.

Košava će u sredu oslabiti, a jugoistočni vetar biće u skretanju na zapadni i severozapadni.

U sredu i u četvrtak biće svežije, maksimalna temperatura od 15 do 20°C.

U petak toplije, uz sunčane intervale, a za vikend će biti još toplije, uz temperature od 20 do 25°C.

Za vikend se očekuje i pogoršanje vremena, a početkom sledeće sedmice i zahlađenje.

