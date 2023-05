'PORODICA JE TO MESTO KOJE NAS OSNAŽUJE DA MOŽEMO DA ODGOVORIMO NA IZAZOVE KOJI SU PRED NAMA!' Vuletić: Nekada se ne udubljujemo dovoljno. Nažalost, nekada nemamo vremena da se posvetimo deci (VIDEO)

Mnogo je faktora i uticaja koji su doveli do masakra u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar kada je učenik te škole Kosta K. (13), za koga se sumnja, ubio čuvara škole i još osam učenika.

Sociolog Vladimir Vuletić rekao je da bi svi mi voleli da postoji jedan faktor i jedan uzrok i da kada se otkloni taj uzrok možemo da kažemo da ćemo u budućnosti izbeći takve stvari.

- S druge strane u ovakvim situacijama društvo generalno traži neku vrstu "žrtvenog jarca". Nešto što bi bio jednostavan odgovor. Međutim, činjenica je da su ovakvi događaji nešto što je uvek posledica čitave jedne konstelacije različitih činioca uzroka. Od ovih individualnih, psihološki, preko socijalnih, društvenih, preko kulturnih, opšte klime jedne, pa do bezbednosti, koje su poseban aspekti... Ja bih ipak i uprkos tome, svi ti uticaji to je nešto sa čime smo svi okruženi. I kada bi smo tako gledali onda bi verovatnaća da se tako nešto dešava bila vrlo visoka - istakao je Vuletić i dodao

- Ali ona što ja mislim i insistiram jeste da je porodica zapravo ono ključno mesto koje nas priprema da se sa svim tim izazovima suočavamo. Dakle, uvek je bilo i vršnjačkog nasilja pogotovo u tom uzrastu. Deca su inače surova jedna prema drugima. Svi smo to, koji smo roditelji, mogli da iskusimo...

Vuletić ističe da je upravo način na koji odgovaramo na to upravo ključan.

- To nas jača, čeliči... Slabije strukture ličnosti i ove okolnosti koje smo spomenuli mogu da utiču da se neki odgovori u ovom pravcu usmere - napominje on.

Vuletić smatra da se takva ponašanja u porodici uvek vide, ali da se olako drži do toga da će to brzo proći da to nije ništa.

- Nekada se ne udubljujemo dovoljno, nekada nemamo vremena nažalost da se posvetimo deci... Mimo ovog slučaja, taj tinejdžerski uzrast je posebno osetljiv. Tu se deca lome. Oni se inače zatvaraju prema roditeljima. Nisu kao mala deca koja žele i traže oslonac među roditeljima. A sa druge strane to je uzrast kada su roditelji dece u punom radnom naponu, posvećeni svojoj karijeri, posvećeni poslovima. Bezbroj briga egiztencijalnih, bezbroj briga oko napredovanja i to je ta situacija kada ispustimo svoju decu, što bi se reklo. Ne, naravno namerno, ali se desi da se izgubi taj kontakt... - objašnjava Vuletić i ističe da je porodica to mesto koje nas osnažuje da možemo da odgovorimo na te izazove koji su pred nama.