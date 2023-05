'MOMAK RANJEN U MLADENOVCU U TEŠKOM STANJU' Ministarka Grujičić iznela nove informacije o povređenima u dva masakra

Nastavnica i devojčica, ranjene u pucnjavi u OŠ "Vladislav Ribnikar", koje su bile na lečenju u UKCS su stabilno, a dečak iz iste te grupe, a koji je prebacen na Institut za majku i dete je svestan, komunikativan i pokreće levu ruku, a pacijent koji je bio u Dragiše Mišovića iz pucnjave u okolini Mladenovca je u teškom stanju, rekla je danas ministarka zdravlja Danica Grujičić.

Ona je kazala da je taj momak koji je iz Mladenovca prevezen u KBC Dragiša Mišović trenutno na intenzivnoj nezi, on je u najtežem stanju, a da su svi ostali stabilno.

- Dečak ranjen u pucnjavi u školi je prebačen na Institut za majku i dete da se odvikava od respiratora, on je svestan, komunikativan pokreće levu ruku, ali postoje oštećenja i još je rano govoriti o bilo čemu, jer je prošlo samo dve nedelje. On mora da ima potporu respiratora, a pošto je dete, prevezen je u Institut za majku i dete. Kada je reč o ostalima iz tragedije u okolini Mladenovca, jedan je na intezivnoj nezi, to je momak iz "Mišovića" i on je u najtežem stanju. Ostali su stabilni, trenutno je jedan momak otišao na snimanje i ide na hirurgiju, a na intenzivnoj ostaje samo taj jedan i on pokazuje poboljšanje, mada je rano davati prognoze - izjavila je ministarka.

Poručila je da je potrebno bar još dva-tri meseca kako bi se sagledale posledice, a da je pred svim pacijentima dugotrajan oporavak.

