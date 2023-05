U RIBNIKARU SE ŠKOLSKA GODINA IPAK NE ZAVRŠAVA 2. JUNA? Đorđević: Nije istina da će đaci preći u OŠ "Sveti Sava"

Igor Đorđević, predsednik saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar", tvrdi da nije doneta odluka da se školska godina za đake iz ove škole završi 2. juna, kao što je juče za javnost saopštila grupa roditelja.

Sinoć je održan sastanak saveta roditelja sa predstavnicima Vlade, a na sastanku im je rečeno da nije doneta odluka o završetku školske godine 2. juna.

- Bili su predstavnici Vlade i bilo je 90 odsto članova saveta roditelja, rečeno nam je da odluka o završetku školske godine nije doneta, kao i da nije doneta odluka da se cela škola pretvori u memorijalni centar. Mi smo odbili na savetu roditelja da se školska godina završi 2. juna, sve ostale informacije dobićete tokom dana - naveo je Đorđević.

On je dodao da je juče manja grupa roditelja imala sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je primio zahteve roditelja.

- Rečeno nam je da se to razmatra, ne i da je doneta odluka, rečeno je i da će se razmatrati svaki predlog koji može da dovede do dobrog rešenja. Nije istina ni da će đaci preći u OŠ "Sveti Sava", i to je zloupotreba zamenice predsednika saveta roditelja Bojane Nedeljković, koja je juče smenjena zato što je iznosila netačne informacije u javnost i zastupala manjinu roditelja, a ne većinu - tvrdi Đorđević.

