RODITELJI UBIJENE DECE POSTAVILI OVA PITANJA OCU ĐAKA UBICE: Okrivljeni odgovorima izazvao REVOLT u sudnici!

Otac dečaka-ubice koji je 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole juče je, kako Kurir saznaje, izazvao revolt roditelja dece koju je njegov sin ubio kobnog dana pošto je svoju porodicu pokušao da predstavi kao žrtve.

Otac, koji je optužen da je sina od 13 godina vodio u streljanu i učio ga da puca, kao i da je oružje kojim je njegov sin počinio masakr držao suprotno zakonu i propisima, i juče je u sudnici odgovarao na pitanja koja su prvi put imali priliku da mu postave roditelji koji su toga dana ostali bez dece.

Kako saznajemo, otac koji od prvog dana negira krivicu i tvrdi da smatra da on "ne bi trebalo da robija za nešto što nije uradio" izazavao je revolt kada mu je majka jedne ubijene devojčice postavila pitanje šta bi po njemu bila adekvatna kazna za ono što se dogodilo 3. maja prošle godine u osnovnoj školi.

- Na pitanje majke jedne devojčice koju je dečak-ubica toga dana ubio iz očevog pištolja, a koja je pogledala oca trinaestogodišnjeg ubice u oči i pitala šta misli da bi bila adekvatna kazna za to što je njegov sin ubio njihovu decu bez ikakvog razloga, on je zaprepastio sve prisutne odgovorom. Rekao je: "Ja sam glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću već rekao: Spalite mi porodicu, ženu, decu, majku" - otkriva sagovornik.

Posle ovakvog njegovog odgovora, kojim je kao najveću žrtvu masakra u "Ribnikaru" koji je počinjenen iz dva njegova pištolja, pokušao da predstavi sebe, negodovali su roditelji koji su mirno i dostojanstveno do tog trenutka pratili svaki njegov odgovor u sudnici Višeg suda u Beogradu.

- Čulo se da su neki od njih rekli "sramota", jer je svima u sudnici bilo jasno da ovakvim odgovorom koji je dao, tvrdeći da je to već rekao tužiocu Stefanoviću, da bi sada izgleda zadovoljenje pravde bilo da se spali cela njegova familija, pokušao da ispadne žrtva u očima onih koji su najmilije izgubili u krvavom pohodu njegovog sina - dodaje naš izvor.

Majka drugog ubijenog deteta, pitala je juče oca ubice "da li bi danas smeo da ostavi ćerku nasamo sa sinom", ali odgovor na to pitanje nije dobila.

Prema pisanju medija, okrivljeni je i juče odgovarao na pitanja i ponavljao da on nije kriv i da smatra da ne bi trebalo da robija za nešto što nije on uradio.

- Više puta do sada naglašavao je da je on ugledni doktor, iz ugledne porodice i da nikako ne treba da snosi krivicu i odgovornost za ono što je njegovo dete učinilo. Osim toga, krivicu za to što je njegov sin učio sa 13 godina da puca, pokušao je da svali na vlasnika i instruktora u streljani, navodeći da su mu "oni dali prvi pištolj u ruke", iako nije porekao da je lično on odveo dete u streljanu, kao ni to da je gađanje vežbao iz pištolja koje je on čuvao u kući - dodaje sagovornik.

Podsetimo, glavni tužilac Nenad Stefanović, posle iznošenja odbrane, ocu dečaka postavio je preko 200 pitanja.

