POKUŠAO DA NAPRAVI ŽRTVU OD SEBE! Otac đaka ubice ostavio bez teksta RODITELJE ŽRTAVA - nisu mogli da poveruju šta je izgovorio

Otac dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole danas je završio sa odgovaranjem na pitanja koja su za njega imali roditelji ubijene dece.

Prema pisanju medija, otac koji od prvog dana negira krivicu i tvrdi da smatra da on "ne bi trebalo da robija za nešto što nije uradio" izazavao je revolt roditelja danas u sudnici.

- Na pitanje majke jedne devojčice koju je dečak ubica toga dana ubio iz očevog pištolja, a koja je pogledala oca trinaestogodišnjeg ubice u oči i pitala šta misli da bi bila adekvatna kazna za to što je njegov sin ubio njihovu decu bez ikakvog razloga, on je zaprepastio sve prisutne odgovorom. Rekao je "ja sam glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću već rekao spalite mi porodicu, ženu, decu, majku" - otkriva sagovornik.

Posle ovakvog njegovog odgovora, negodovali su roditelji.

- Čulo se da su neki od njih rekli "sramota", jer je svima u sudnici bilo jasno da ovakvim odgovorom koji je dao tvrdeći da je već rekao tužiocu Stefanviću da bi sada izgleda zadovoljenje pravde bilo da se spali cela njegova familija, pokušao da ispadne žrtva u očima onih koji su najmilije izgubili u krvavom pohodu njegovog sina - dodaje izvor.

Prema pisanju medija, on je i juče odgovarao na pitanja i ponavljao da on nije kriv i da smatra da ne bi trebalo da robija za nešto što nije on uradio.

Po završetku ispitivanja oca, odbranu bi danas trebalo da iznese i majka dečaka ubice, koja je kako je Kurir pisao, tokom pripremnog ročišta samo kratko izjavila da "nije kriva" a danas bi trebalo da detaljno govori.

