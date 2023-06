NIKAD GORA VREMENSKA PROGNOZA: U junu bez kiše samo 5 dana, a Srbiji preti i nešto JOŠ GORE

Meteorolog Ivan Ristić kaže da je jun obično najkišovitiji mesec, kada u proseku imamo 13 dana sa padavinama.

Međutim, prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u junu ove godine biće u proseku svega pet dana bez padavina.

Naime, prema grafikonu na kome su zelenim tačkicama prikazani dani kada će padati kiša, kiša u prestonici neće padati samo 4, 12, 18, 22. i 27. juna.

U Kragujevcu će takođe, prema predviđanjima RHMZ-a, biti samo 5 suvih dana.

U Nišu će biti nešto više suvih dana, kako se vidi na grafikonu, devet.

Na Zlatiboru će kiša padati gotovo svaki dan.

I na Kopaoniku će biti svega pet dana bez padavina.

- Stabilizaciju vremena, više sunca i porast temperatura najavljujemo za kraj juna. Sve do kraja kalendarskog proleća nestabilno, smena sunca i oblaka povremeno sa kišom, pljuskovima kiše lokalno nepogodama i gradom. Jutarnje temperature u ovom period biće od 13 do 18 a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. Usled čestih povremeno obilnih padavina, za kratko vreme od 20 do 50 litara/m2 kiše, trebalo bi očistiti odvode vode tamo gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost bujičnih poplava koje se u naseljenim mestima dešavaju kada količina padavina pređe 20 litara/m2 za 6 sati - kaže Ristić.

Sa početkom leta počinje lepše vreme sa sve više sunca, a sve manje oblaka koji mogu usloviti pljuskove kiše. Maksimalne temperature u postepenom porastu i krajem juna biće prave letnje do 35 stepeni.

Krajem juna pažnju treba obratiti na UV indeks koji se zbog početka kalendarskog leta 21. juna bliži svojim maksimalnim vrednostima koje se kreću oko 10.

Plјuskovi i grmlјavina koji se očekuju danas na području Srbije lokalno će biti obilni uz grad (od 20 do 40 mm za kratko vreme u zoni najintenzivnijih plјuskova, lokalno i više). Sutra na severu Srbije stabilizacija vremena - lokalno intenzivni plјuskovi očekuju se uglavnom južno od Save i Dunava, a u nedelјu samo u brdsko-planinskom području istočne, južne i jugozapadne Srbije.

Autor: