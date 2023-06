Nakon kišnog maja i temperatura nižih od proseka, jun donosi nastavak čestih padavina, gotovo svakodnevnih, uz prosečnu temperaturu vazduha za ovo doba godine.

Prema izgledima vremena Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), od 1. do 30. juna, u Beogradu i široj okolini, ali i drugim gradovima širom Srbije, očekuje se do 25 kišnih dana, a ukupna prognozirana količina za ceo mesec je od 94 mm, koliko će pasti u Nišu i okolini, 95 mm u Novom Sadu sa širom okolinom, 105 mm u Beogradu, i čak 120 mm u Kragujevcu.

Česti pljuskovi sa grmljavinom

Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, objašnjava za „Blic“ da se iznad većeg dela Sredozemlja i Balkanskog poluostrva zadržava topla, vlažna i nestabilna vazdušna masa, i polje koje uslovljava nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavinom.

Istovremeno je iznad severne i zapadne Evrope, uključujući i britanska ostrva, oblast Skandinavije i delove srednje Evrope, stacionirano polje vazdušnog pritiska i zato u tim krajevima preovladava stabilno i suvo vreme.

- Ni u narednih 30 dana se ne vidi promena osnovnog karaktera vremena. To znači da će kod nas da se nastave česte padavine u vidu pljuskova i grmljavina, odnosno, zadržaće se vlažna i nestabilna vazdušna masa koja je i u prethodnom periodu uslovljavala česte padavine. Prema mesečnoj prognozi junska količina padavina će biti u nižim predelima između 70 i 100 mm u proseku, na planinama i do 110 mm, međutim, s obzirom da su prolećne i letnje količine padavina često pljuskovite i veoma neujednačene tamo gde bude učestalih pljuskova sa grmljavinom, na pojedinim lokalitetima, količina padavina padavina može biti i značajno veća od prosečne koja važi za teritoriju Srbiju i regiona – kaže Slobodan Sovilj.

Napominje da se očekuje veliki broj dana sa padavinama, od 15 do čak 25 dana u nižim predelima, i temperatura će biti u granicama proseka, odnosno, srednja junska maksimalna temperatura će biti do 25 stepeni u nižim predelima i do 19 stepeni u planinskim predelima.

Maj i jun najkišovitiji

Prema rečima meteorologa Sovilja, i maj i jun su meseci koji su u našim krajevima najkišovitiji u proseku. Tada padne najveća količina kiše ako se gleda raspodela po mesecima u toku godine. Slično je i u Beogradu gde je srednja mesečna količina padavina za jun od 1991. do 2020. godine bila 95,6 mm što je najviše u odnosu na ostale mesece tokom godine.

- Ipak, prošle godine smo imali izuzetak i već tokom proleća je krenula suša koja se produžila sve do kasnog leta, i u maju, junu i julu, do poslednje dekada avgusta tokom čitave prethodne godine imali smo deficit padavina u većini krajeva. U maju i junu tada je palo duplo manje, ponegde čak i trostruko manje količine padavina od uobičajene, i imali smo nekoliko uzastopnih meseci da je na pojedinim stanicama u Vojvodini, među kojima se ističe Zrenjanin, oboreni rekordi kada je u pitanju minimum količine mesečnih padavina. Za razliku od 2022. ova godina je potpuno drugačija. Više liči na godine iz druge polovine 20. veka kada smo imali česte padavine i s kraja proleća i s početka leta, s tim što je sada malo toplije u odnosu na period pre 50 ili 60 godina, zbog klimatskih promena i zbog opšteg globalnog porasta temperature – kaže Slobodan Sovilj.

Žuti i narandžasti meteoalarm

Iz RHMZ poručuju da na snazi narednih dana ostaju žuti i narandžasti meteo alarm, kako zbog pojave grmljavinskih procesa, tako i zbog lokalno velike količine padavina za kratko vreme. Sovilj kaže da upozorenje narednih sedam dana ostaje na snazi i upozorava da će pljuskovi i grmljavina lokalno biti obilniji uz pojavu grada i uz veliku dnevnu količinu padavina, od 20 do 50 mm u zoni najintenzivnijih pljuskova, a ponegde i više. Istovremeno je strujanje veoma slabo što znači da će grmljavinski razvoji biti sporo pokretni i u onim delovima gde dođe do veoma intenzivnih razvoja oni će se veoma sporo premeštati, i na tim lokalitetima će uzrokovati veoma intenzivne padavine.

Malo bolje ovog vikenda

- Situacija će biti malo povoljnija za vikend, u subotu 3. juna se pljuskovi i grmljavine očekuju samo južno od Save i Dunava, južno od Beograda, i ne očekujemo u Vojvodini pljuskove praćene grmljavinom. U nedelju će takođe pojava pljuskova sa grmljavinom biti manja ili ređa u odnosu na prethodni period, iako će ih i dalje biti, ali se sledeće sedmice ponovo vraćamo na nestabilno vreme koje će u svim krajevima uslovljavati pljuskove i grmljavinu i njihova čestina će biti najveća sredinom dana, poslepodne i uveče – kaže Sovilj i dodaje da i narednih dana ostaje sparno sa 25-26 stepeni i za prvih 10 dana juna ne treba očekivati promenu vremena.

Rekordi

- Pre dve godine, u Beogradu je oboren rekord maksimalne junske temperature vazduha, 24. juna 2021. godine, izmereno je čak 38,7 stepeni. Ovi obilni pljuskovi koje smo imali u prethodnom periodu nisu retkost za region i za jun. U Beogradu je maksimalna dnevna količina padavina u junu registrovana 14. juna 1994. godine, kada je samo u jednom danu palo 94 mm kiše, što je mesečna količina padavina – podseća Sovilj na temperaturne i padavinske junske rekorde.

Zatišje pred porast vodostaja

Velike količine padavine prethodnog meseca povećale su i nivo reka u Srbiji, a pošto se kišni period nastavlja potrebno je biti na oprezu, naročito u prvom delu juna. Dejan Vladiković, koordinator hidroloških prognoza i upozorenja u RHMZ, kaže za "Blic", kada je aktuelno stanje u pitanju, da tamo gde je bilo najgore prethodna dva dana sada je bolje, situacija je relaksirana.

-Jadar se vraća, što se tiče Tamnave gornji tok je isto u opadanju značajno, a donji tok je pre ušća Tamnave u Kolubaru dostigao vrh talasa i imamo stagnaciju sa visokim vodostajem, ali će tokom dana krenuti da opadaju. Kolubara je u opadanju i neće biti problema, a ni Tamnava neće moći toliko da utiče. Biće porasta na ulazu u Obrenovac ali ništa značajno. Očekuje se malo više vode, ali nikakvo proglašenje mera odbrane neće biti potrebno. Što se tiče ostalih vodotokova smiruju se. Kod Ljubovije je sve u opadanju, na gornjem toku zapadne Morave sa pritokama isto – kaže Dejan Vladiković.

Prema njegovim rečima trenutno je zatišje, ali od četvrtka popodne i uveče, kada se stvore uslovi za jače pljuskove, i u petak 2. juna sporadično čitav dan, situacija se malo komplikuje.

- Produžili smo naše upozorenje i sada i mala količina vode može da izazove ponovne poraste. Upozorenje ostaje za Jadar, Krupanj, Ljuboviju, gornji tok zapadne Morave. Postoji mogućnost da bude manji talas, ali ne u onoj razmeri kojoj je bio. Što se tiče izgleda za naredni period, u subotu i nedelju može biti malo zatišje, a od ponedeljka do petka su ponovo padavine, s tim što ih ne bi bilo samo u zapadnom delu i jugozapadu, već i u centralnom, na istoku i jugoistoku zemlje, isto tako bi bilo i na području Vojvodine, i Rumunije. Zato postoji mogućnost da bude porasta vodostaja i opet ćemo kada to bude izgledno izdati upozorenje. Kada su mali i srednji vodotokovi u pitanju vidimo da se nastavlja period sa mogućim porastima i povišenim vodostajima – kaže Vladiković.

Velike reke u opadanju, ali ipak oprez

Velike reke, Dunav je u opadanju, Sava je imala ponovo porast, ono što stiže rekom Drinom i Bosnom, sa uzanog dela, bilo je ponovo manjih porasta. Očekuje se blaga stagnacija naredna 24 sata, a onda će biti manje opadanje i na Savi.

- Za prvih 15 dana juna je jasno da treba da budemo na oprezu. Daleko smo od stabilnog letnjeg vremena, to će tek biti u julu, a za avgust prema dugoročnoj prognozi ćemo biti potpuno stabilni sa suvim danima. Do tada je neizvesno, naročito prva polovina juna jer smo ušli u takav period godine kada su nagli razvoji i kada se na jednom mestu izluči 30-40 mm padavine – zaključuje Dejan Vladiković.

