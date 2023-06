PORODICA SUMNJA DA SU OTETI: Peti dan potrage za nestalim dečacima iz APATINA

Nakon apela porodica i prijatelja nestalih dečaka Patrika B. i Antonija M. jutros je organizovana opsežna potraga za dečacima Patrikom B. i Antonijom M, koji su nestali u ponedeljak popodne.

Desetine volontera, komšija i sugrađana pretraživali su svaki pedalj obale u dužini od oko tri kilometra nizvodno od mesta gde su dečaci viđeni poslednji put.

- Podelili smo se u grupe i detaljno pretraživali obalu, od mesta gde su navodno ušli u vodu, pa sve do pumpe, koja je oko tri kilometra nizvodno. Išli smo tik uz vodu, ali zalazili i dublje u šumu, na one delove koji su do jutros bili poplavljeni. Dunav je u opadanju i takvih terena je dosta, kaže Goran B. jedan od učesnika potrage i prijatelj porodica dečaka.

Istovremeno, detaljno se “češljao” i Dunav, takođe od mesta gde su deca ušla u vodu pa nizvodno dva kilometra. U potrazi na reci učestvovalo je više čamaca. Osim Žandarmerije, koja se priključila kasnije tokom dana, od ranog jutra na reci su bili apatinski ronioci, članovi Društva za podvodne aktivnosti sa dva čamca i posadama sa po šest ljudi, te četvorica volontera, ronioca iz Beograda, članova Udruženja spasilaca na vodi sa dva čamca i jednim sonarom, potom volonteri Šumske uprave, apatinske marine i građani.

- Izašli smo sa dva čamca, na jednom od njih je 3D sonar najnovije generacije. Na vodi smo od 9 i bićemo do uveče, takođe i sutra. U vodi su, skoro konstantno naša četiri iskusna ronioca - Damir Orlović, Veljko Cvetićanin, Branislav Berar i Dino Urbanovski.

Oni zaranjaju i proveravaju sva ona mesta na kojima sonar uoči nešto sumnjivo. Međutim, visok vodosataj i prosečna dubina od preko 10 metara, a na pojedinim mestima i preko 20, gde voda nosi 10 metara u sekundi, znatno otežavaju potragu, objašnjava apatinski ronilac Nikola Kiralj, koji je na vodu izašao svojim čamcem sa sonarom.

On dodaje da su na mestu gde su dečaci ušli u vodu spustili bovu i pratili njen trag, kako bi videli put kojim bi je reka nosila.

- Bilo je to uz samu obalu, ali ogromnom brzinom, tako da se za veoma kratko vreme bova našla kilometar dalje, dodaje sagovornik.

Istovremeno, porodice proveravaju i brojne informacije koje im stižu sa raznih strana od toga da su deca kidnapovana do toga da su viđena na raznim mestima.

- Nismo isključili ni jednu varijantu, pa tako ni tu da su nam deca oteta. Zbog toga smo oblepili grad njihovim slikama, ali i proširili apel preko društvenih mreža u kome molimo ljude da dele njihove fotografije i jave nam ako imaju bilo kakvu informaciju, dodaje Slobodan B., otac malenog Patrika.

Akcija pretraživanja priobalja i Dunava biće nastavljena i sutra od ranih jutarnjih sati.

