UPALIO SE NARANDŽASTI METEOALARM: Vreme može biti opasno - stižu ozbiljne vremenske NEPOGODE!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana. Ponegde su moguće i nepogode s gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 11 do 17, najviša od 23 do 27 stepeni Celzijusa, vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. U Beogradu će biti promenljivo vreme, kasnije popodne i uveče s kišom i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša oko 26 stepeni Celzijusa.

- U toku ove sedmice promenljivo i nestabilno sa lokalnom pojavom intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, biće više od 20 milimetara za kratko vreme uz pojavu sugradice i grada - navodi se u upozorenju RHMZ.

U celoj Srbiji upaljen je meteoalarm zbog vremenskih nepogoda, kiše i grmljavine. Narandžasto upozorenje na snazi je u Bačkoj, Banatu, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a to znači da je vreme opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navodi se na sajtu RHMZ.

Žuti meteoalarm upaljen je na području Beograda, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije, kao i na teritoriji Kosova i Metohije, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

