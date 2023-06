U NAREDNA 2 SATA KIŠA I GRMLJAVINA, NA UDARU OVI DELOVI SRBIJE! Meteorolog: Nevreme se ne smiruje, preti opasnost od poplava

Republički hidrometeorološki zavod najavio je nove padavine u naredna dva sata na jugu i jugozapadu Srbije.

"U naredna 2 časa promenlјivo oblačno s kišom i lokalnim plјuskovima, koji će na jugu i jugozapadu Srbije biti praćeni i grmlјavinom. U košavskom području će duvati umeren, a na jugu Banata jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine", navodi se u najavi RHMZ.

Meteorolog Ivan Ristić objavio je danas da je vreme i dalje nestabilno, te da se krajem nedelje očekuju nove obilne padavine i opasnost od poplava.

"IRIE model (EC 00 UTC) Skretanje vetra na severozapadni smer krajem nedelje doneće i puno kiše celoj zemlji, nevreme se ne smiruje!!! Sve do kraja ove nedelje nestabilno, smena sunca i oblaka povremeno sa kišom, pljuskovima kiše, lokalno nepogodama i gradom. Vetar slab i umeren početkom nedelje jugoistočni, krajem nedelje severozapadni. Jutarnje temperature biće od 13 do 18 stepeni, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni", objavio je Ristić na Fejsbuku.

Dodao je i da preti opasnost od bujičnih poplava koje su moguće usled obilnih padavina.

"Usled čestih povremeno obilnih padavina, za kratko vreme od 20 do 50 litara po metru kvadratnom, postoji mogućnost bujičnih poplava koje se u naseljenim mestima dešavaju kada količina padavina pređe 20 litara po metru kvadratnom za 6 sati", napisao je meteorolog.

