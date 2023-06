JAKI PLJUSKOVI I GRMLJAVINA U NAREDNA DVA SATA! Meterolozi izdali hitno upozorenje, u ovom delu Srbije će biti najkritičnije

Meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove i jak vetar u pojedinim delovima Srbije i to u naredna dva sata.

- U naredna dva časa promenlјivo oblačno s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, koji će biti kratkotrajno intenzivniji u Raškom, Rasinskom i Topličkom okrugu - navodi se u najnovijem upozorenju Republičko hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Kako se dodaje, u košavskom području će duvati umeren, a na jugu Banata jak jugoistočni vetar.

Negde i veoma jak grad

Prema ranijoj najavi, nastavlјa se period nestabilnog vremena s čestom kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

- Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad sa većim rizikom i većom čestinom pojave u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji (gde je procenjena ukupna 10-dnevna prosečna količina padavina do polovine juna od 40 do 70 mm, u brdsko-planinskim predelima i do 100 mm) - upozorio je RHMZ.

Plјuskovite padavine su vrlo neujednačine po intenzitetu i neravnomerno raspoređene u prostoru, čak i na malim udalјenostima, dodaju, ali u ovoj raspodeli padavina manje kiše (u smislu čestine i intenziteta) očekuje se na istoku zemlјe.

Opasnost od bujičnih poplava

Takođe, dodaje se, narednih dana na slivovima Kolubare, Jadra, gornjih tokova Zapadne i Južne Morave, Nišave, Toplice, Rasine, Majura, Belice i Crnice moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka.