Momirović: Do kraja godine Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom

Prema njegovim rečima očekuje se da se sporazum potpiše do kraja godine i da njegova primena počne 2024. godine.

Prva runda pregovora sa Kinom oko zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini završava se sutra, a posle današnjeg plenarnog sastanka ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije Tomislav Momirović je rekao da pregovori teku u prijateljskom duhu, ali da se Srbija bori da dobije privilegovan pristup za svoje kompanije na ovom velikom tržištu.

Prema njegovim rečima očekuje se da se sporazum potpiše do kraja godine i da njegova primena počne 2024. godine.

"Želimo da ovim sporazumom omogućimo da naše kompanije u vremenima nestabilnosti i krize mogu da svoju robu plasiraju na to veliko tržište i da za njih ostvarimo izvesne prednosti koje kompanije iz regiona i Evrope nemaju. Te prednosti pre svega znače izvoz u Kinu bez carina, čime bi naše kompanije bile do 30 odsto konkurentnije u odnosu na one iz drugih zemalja, pošto carine za izvoz idu i do 30 odsto", rekao je Momirović.

Ocenio je da je za izvoz u Kinu važno znati da kinesko tržište ne samo što je veliko, nego stalno raste, a standard stanovništva se popravlja.

"Naš izvoz u ovu prijateljsku zemlju raste. On je 2012. godine iznosio šest miliona dolara, 2013. devet miliona, 2014. 14 miliona, a lane 1,3 milijarde dolara", naveo je Momirović.

Kada je reč o privrednim granama koje bi mogle imati najveće koristi od ovog sporazuma i najviše izvoziti na kinesko tržište, on kaže da je to na prvom mestu naša prehrambena industrija.

Benefite će naravno imati i ostali sektori, a pravi efekti će se, prema Momirovićevim rečima, osetiti tek za dve-tri godine.

Ministar je naglasio da bi se potpisivanjem ovog sporazuma omogućio veći izvoz naših kompanija, veći privredni rast, kao i povećanje kineskih investicija i podsetio da je Kina u poslednjih 10 godina drugi najveći investitor u Srbiju.

"Kineske kompanije su investirale 4,2 milijarde evra u privredu naše zemlje. Zajednički gradimo auto-puteve, izgradili smo brzu prugu do Novog Sada i nastavljamo da gradimo do Subotice, da spojimo Beograd i Budimpeštu", rekao je on.

Dodao je i da su kineske kompanije podigle i neke naše ključne industrijske kapacitete kao što su RTB Bor i Železara u Smederevu.

Osim Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, radi se i na sličnim sporazumima sa Egiptom, Južnom Korejom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a njihovo potpisivanje se očekuje tokom ove ili sledeće godine.