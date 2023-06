Stravično nevreme potopilo Vrnjačku Banju: Voda preplavila Most ljubavi, ljudi jedva hodaju kroz bujicu, pod vodom i Merkur (VIDEO)

Samo trideset minuta je bilo potrebno danas jakom pljusku da napravi potop u Vrnjačkoj Banju. Pod vodom su ulice, mostovi, automobili jedva prolaze kroz bijicu vode, dok reka nosi sve pred sobom.

Stanovnici Vrnjačke Banje kažu da skoro nisu videli ovakvu provalu oblaka, koja im je donela mnoge probleme.Kako se vidi na snimku objavljenom na instagram profilu "192_rs", ulice su se pretvorile u vodene bujice koje doslovno nose sve pred sobom.

Voda preliva čak i preko Zlatnog mosta, koji je poznat kao Most ljubavi. Naime, potočić u koji se simbolično bacao ključić katanca koji se zakači na ovaj most, pretvorila se u reku.

Kod Specijalne bolnice Merkur nije ništa bolja situacija, voda je, kako se navodi, ušla u nekoliko stambenih objekata.

Poplavljena je Osnovna škola “Popinski borci”. Voda je ušla u nekoliko stambenih objekata, podrume i dvorišta u užem jezgru Banje i okolnim selima, Podunavcima, Novom Selu, Vranešima.

- Maltene cela Banja pliva. Stanica na Čajkinom brdu kaže 48,8mm, maltene upola od potopa bliže Moravi u subotu, ali na sve one prethodne padavine (u subotu u Banji je bilo 50-ak mm) to je ogromna količina dovoljna da vodotoci polude - kažu iz Meteo Vrnjačke Banje.



Zbog velike količine vode, saobraćaj je paralisan, a automobilima koji su ostali zarobljeni, gotovo da vire samo krovovi.

Nabujala je i Vrnjačka reka ali i šetalište, promenada i hoteli u centru nisu ugroženi. U Vrnjačkoj Banji je od subote vanredna situacija zbog oštećenja saobraćajne infrastrukture.

Podsećamo, meteorolozi su danas upozorili da se u narednom periodu nastavlja nestabilno vreme sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Poplave i u Brusu

Danas popodne je došlo do obilnih padavina u Brusu. Prema prvim informacijama, situacija je sve teža i teža iz sata u sat.

Upozorenje RHMZ: Negde i veoma jak grad

Prema ranijoj najavi, nastavlјa se period nestabilnog vremena s čestom kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

- Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad sa većim rizikom i većom čestinom pojave u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji (gde je procenjena ukupna 10-dnevna prosečna količina padavina do polovine juna od 40 do 70 mm, u brdsko-planinskim predelima i do 100 mm) - upozorio je RHMZ.