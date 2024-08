STRAŠNO NEVREME POGODILO AUSTRIJU: Ceo grad pod vodom - Bujice nosile automobile, ljudi završili u bolnicama! (VIDEO)

Obilne kiše pogodile su alpski region Austrije i ostavile delove Beča pod vodom tokom vikenda, što je uzrokovalo veliku štetu u delovima zemlje i prekinulo putni i železnički saobraćaj, objavile su vlasti i lokalni mediji.

Bujice blatnjave vode nosile su automobile kroz skijalište Sveti Anton u zapadnoj Austriji, prema snimcima na društvenim mrežama.

U međuvremenu su rekordne količine padavina pogodile delove Beča na istoku zemlje, objavila je državna televizija ORF. Žena je povučena pod autobus od siline poplave u području Doblinga na severu grada u subotu, objavio je ORF. Prevezena je u bolnicu i u kritičnom je stanju, dodaje se.

Rekordne kiše

Vatrogasci u glavnom gradu dobili su juče više od 450 puta za intervenciju jer su pljuskovi izazvali haos u saobraćaju i prekinuli železnički saobraćaj, navodi ORF.

"Snažne oluje napravile su veliku štetu u mnogim delovima Austrije", objavio je austrijski kancelar Karl Nehamer na X-u i pritom zahvalio zvaničnicima koji rade na otklanjanju štete.

