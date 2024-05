NEVREME POGODILO ZAPADNU SRBIJU Pala jaka kiša u Ljuboviji, ulice i dvorišta POD VODOM (FOTO)

U pojedinim delovima Srbije nevreme je već počelo. Kako je RHMZ ranije upozorio, pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje.

Kako se vidi na fotografijama objavljenim na Instagram stranici 192.rs, nevreme je zahvatilo Ljuboviju.

Zbog jake kiše poplavljena su imanja, a voda je ušla i u delove domaćinstava.

U većem delu Zemlje ostaje suvo i sunčano

Danas će u većem delu zemlje biti malo i umereno oblačno i suvo, samo na zapadu, jugozapadu i jugu promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, a u košavskom području povremeno i jak, dok će na jugu Banata biti kratkotrajnih sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će biti od 10 do 17 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.