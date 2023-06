PRIJAVE OD 20. AVGUSTA DO 15. SEPTEMBRA: 10.000 dinara za svako dete do 16 godina - isplata oko 25. septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sinoć građanima na konferenciji za medije zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i najavio nove mere i povećanja plata u javnom sektoru i penzija.

U sklopu novih mera koje preduzima Vlada Srbije predsednik države Aleksandar Vučić najavio je novu meru koja treba da pomogne porodicama.

On je rekao da je doneta odluka da se po 10.000 dinara da za svako dete, tek rođeno, do 16 godine i da novac ide na račune majki, odnosno očeva ako su samohrani staraoci ili staratelja. Prema njegovim rečima u Srbiji ima 1.190.000 dece tog uzrasta i za to je izdvojeno 100 miliona evra.

- Majke primaju taj novac na račun u skladu sa tim koliko dece imaju. Ako imaju dvoje dece dobiće 20.000 dinara - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će prijavljivanje trajati od 20. avgusta do 15. septembra, a isplata će početi oko 25. septembra.

Ukupno 1.190.000 dece od nula do 16 godina”, rekao je Vučić.

